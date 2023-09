Entspannung für Buchliebhaber: „Tiny Bookshop“ lädt zum Spielen ein

Von: Sven Trautwein

Mit dem eigenen kleinen Buchshop entspannen. „Tiny Bookshop“ vom Kölner Gamestudio neoludic lädt zum Spielen ein. © neoludic games

Bücher verkaufen im eigenen kleinen Buchladen? Das geht erfreulich entspannt mit dem Spiel „Tiny Bookshop“ auf verschiedenen Plattformen.

Die Möwen kreischen und fliegen über dem malerischen Holz-Wohnwagen, der stets in dem Küstenstädtchen auf treue Besucher wartet. Dieser Ort lädt dazu ein, nach neuen Büchern zu stöbern oder in den Regalen nach gebrauchten Schätzen zu suchen. Dazu gibt es einen gemütlichen Sessel mit Leselampe – und schon ist dieser kleine Buchladen ein Paradies für Bücherliebhaber. Was Sie alles in dem Videospiel „Tiny Bookshop“ erleben können, lesen Sie auf 24books.de.