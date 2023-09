Vier Hörbücher, die Ihren Horizont erweitern: Bildung und Lernen

Von: Jessica Bradley

Entdecken Sie eine Welt des Wissens: Hörbücher, die Bildung und Lernen vermitteln. Ihr Schlüssel zu einer anderen Art von Hörvergnügen.

In der heutigen schnelllebigen Welt suchen immer mehr Menschen nach effektiven Möglichkeiten, ihr Wissen zu erweitern. Sachbuch-Hörbücher bieten eine ideale Lösung, um auch unterwegs zu lernen. Von Wissenschaft bis hin zu persönlicher Entwicklung decken sie ein breites Spektrum ab.

Hörbuch-Sprachtrainer wiederum ermöglichen es, eine neue Sprache nebenbei zu erlernen, ohne dabei an ein festes Lernschema gebunden zu sein. Und das Beste daran? All dies geschieht in der entspannten Atmosphäre des eigenen Zuhauses, auf dem gemütlichen Sofa. So wird Lernen zu einem angenehmen und flexiblen Erlebnis, das sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Oder bekannte Sprache mit einem fremdsprachigen Krimi aufbessern. Eine spannende Lektüre ist manchmal ein leichterer Weg.

„Unbezwingbar wie ein Navy SEAL“: Resilienz und mentale Stärke für Erfolg auf höchster Ebene

Vier Hörbücher mit denen Sie ihren Horizont erweitern können, eine neue Sprache lernen oder etwas für Ihre mentale Gesundheit machen. (Symbolbild) © VORONA/Imago

Der Autor baut sein Programm auf den Grundlagen von Charakterbildung und dem Schaffen von mentaler Stärke auf, das er unter anderem auch an seinen SEALFIT Akademien umsetzt. Eine wachsende Zahl von Trainern, Professoren, Therapeuten, Ärzten und Geschäftsleuten setzt dieses Programm für mehr Erfolg und Ausgeglichenheit bereits weltweit erfolgreich um. Mark Divine bringt jedem Leser bei, sein maximales persönliches Potenzial zu entfalten.

Mark Divine „Unbezwingbar wie ein Navy SEAL“ 2019, Riva, Sprecher: Christian Jungwirth Hördauer: 7 Stunden und 35 Minuten

„Dear Enemy“ (englische Ausgabe)

Im Mittelpunkt dieser entzückenden Fortsetzung von Websters Daddy Long-Legs steht die Prominente Sallie McBride, die sich widerstrebend bereit erklärt, Direktorin eines Waisenheims zu werden. Die Gönner der Anstalt, ihre Freunde Judy und Jervis Pendleton, bestehen darauf, dass sie genau die richtige Person ist, um die umfassenden Reformen einzuleiten, die die Einrichtung braucht. Die überschwängliche Sallie fängt schon bald an, das Personal zu verärgern, das Leben der Kinder mit Hoffnung und Liebe zu erfüllen und sich mit dem neuen schottischen Arzt, dem lieben Feind des Titels, zu verbünden.

Jean Webster „Dear Enemy“ (englisch) 2015, Spoken Realms, Sprecher: Anne Hancock Hördauer: 6 Stunden und 41 Minuten

„ChatGPT for Fiction Writing“ (englische Ausgabe)

Entfesseln Sie Ihr kreatives Genie mit ChatGPT für das Schreiben von Belletristik: Wie Sie auf KI-Art mit Belletristik Geld verdienen. Reisen Sie in eine transformative Ära, in der künstliche Intelligenz zu Ihrem Co-Autor wird und Ihre Fähigkeiten beim Geschichtenerzählen auf ein beispielloses Niveau steigert. Dieser aufschlussreiche Leitfaden enthüllt die meisterhaften Möglichkeiten, ChatGPT einzusetzen und ermöglicht es Ihnen, fesselnde Geschichten zu schreiben, die nicht nur die Herzen der Zuhörer fesseln, sondern auch lukrative Möglichkeiten für Ihr Handwerk eröffnen.

Omar Johnson „ChatGPT for Fiction Writing: How to Make Money from Fiction the AI Way“ (englisch) 2023, Make Profits Easy LLC, Sprecher: Jonathan Broscious Hördauer: 5 Stunden und 50 Minuten

„Chinesisch für Anfänger“: Lernen, lernen, nochmals lernen

China ist wirtschaftlich und kulturell immer mehr in den Blickpunkt gerückt. Auch über die Olympischen Spiele in Peking im August 2008 hinaus wird das Land für Geschäftsreisende und Touristen ein attraktives Ziel bleiben. Englisch allein reicht nicht aus, um sich vor Ort verständigen zu können. Daher bieten wir einen kompletten Kurs zum Selbstlernen in 70 Lektionen mit einem ebenfalls 70teiligen Vokabelsupplement.

Wolf Baus, Mu Gu und Jürgen Hoeren „Chinesisch für Anfänger“ 2008, Dr. Franz-Maria Sonner, Sprecher: Wolf Baus, Mu Gu und Jürgen Hoeren Hördauer: 4 Stunden und 6 Minuten