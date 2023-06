Vier Sachbücher über Liebe, Freiheit und Gesundheit

Von: Jessica Bradley

Freuen Sie sich auf fesselnde Erzählungen, erstklassige Recherchen und inspirierende Einblicke in die faszinierende Welt der Sachbücher.

Vier Ratgeber speziell für Menschen, die nach Rat oder Hilfestellung zu einem bestimmten Thema suchen. Diese Probleme können real oder subjektiv empfunden sein. Die Bandbreite der Themen in der Selbsthilfeliteratur reicht von medizinischen und esoterischen Inhalten bis hin zu Ratgebern im Bereich des Managements.

„Wie wir leben, so sterben wir“: Im Fluss des Werdens und Vergehens wahre Freiheit finden

Wir empfehlen Ihnen vier Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Liebe und Freiheit. © Panthermedia/Imago/Arkana/Montagebild

Basierend auf ihrer reichen Lebenserfahrung teilt die renommierte Meditationslehrerin mit uns das Geheimnis eines erfüllten Lebens: sich den vielen Anfängen und Abschieden nicht zu verschließen und sich dem Unbekannten, dem Unvertrauten und dem Unwillkommenen zu öffnen. Wenn wir diese radikale Erkenntnis zulassen, werden wir belohnt und fähig sein, in jedem Moment Frieden, Staunen und Mitgefühl sowohl für uns selbst als auch für andere zu empfinden. Selbst dem eigenen Sterben können wir gelassen entgegentreten. Pema Chödrön zeigt auf bedachte und klare Weise in fünfundzwanzig lehrreichen Lektionen, wie jeder von uns diesen Weg selbst gehen kann. Sie lehrt uns den Umgang mit schwierigen Emotionen wie Traurigkeit, Wut und Hoffnungslosigkeit, während wir unterwegs sind. Sie vermittelt uns das Verständnis für unsere eigene Sterblichkeit und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, uns selbst zu begegnen und uns von allem berühren zu lassen, was uns im Leben widerfährt - an jedem einzelnen Tag.

Das Leben ändert sich in jedem Augenblick – alles unterliegt dem Wandel. Der unberührte Schnee, der in der Wärme wegtaut, Sonnenaufgang und -untergang, die kurze Begegnung mit einem lieben Menschen, die lange in uns nachhallt. Pema Chödrön lädt uns ein, dieser natürlichen Bewegung des Lebens zu folgen, auch im Hinblick auf die eigene Sterblichkeit. Denn gerade in der Vergänglichkeit liegt die Schönheit des Lebens.

Pema Chödrön „Wie wir leben, so sterben wir“ 2023, Arkana, ISBN 13-978-3-442-34301-0 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Rausch“: Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann

In dem Buch „Rausch“ erklärt Dr. Gernot Rücker, warum Alkohol trotz seiner tödlichen Auswirkungen legal ist, während Cannabis, das eigentlich das harmloseste Rauschmittel ist, illegal bleibt. Er diskutiert auch, wie eine Zukunft aussehen könnte, in der eine Vielzahl von Drogen legalisiert sind.

Unser erstes Rauschmittel ist der Zucker und damit wird schon klar, dass wir alle uns berauschen – die einen etwas mehr und die anderen etwas weniger. Wirkliches Wissen darüber, welches Rauschmittel uns in welchen Zustand versetzt, existiert aber nicht. Stattdessen weichen wir auf das legale und leider fatalste aus: den Alkohol. Dr. Gernot Rücker, Anästhesist und Notfallmediziner, plädiert für eine Rauschmündigkeit und die Legalisierung weiterer Rauschmittel – damit wir als Gesellschaft und Individuen weiterhin vom Rausch profitieren können.

Dr. Gernot Rücker „Rausch“ 2023, Mosaik, ISBN 13-978-3-442-39404-3 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Das Ende des Romantikdiktats“: Warum wir Nähe, Beziehungen und Liebe neu denken sollten

In der heutigen Zeit stehen wir mehr denn je vor der Frage, welche Beziehungsmodelle uns wirklich Glück und Erfüllung bringen. Die herkömmliche romantische Zweierbeziehung, die bisher als Maßstab für Nähe und Verbindlichkeit galt, erweist sich oft als nicht mehr ausreichend. Soziologin Andrea Newerla untersucht die Entstehung der aktuellen Beziehungsbilder und beschreibt, wie die Kommerzialisierung und Technologisierung des Dating-Marktes unsere Vorstellungen von Beziehungen herausfordern.

Unser Verhältnis zueinander, zu Nähe und Intimität hat sich grundlegend gewandelt. Doch das liegt nicht nur an den Sicherheitsabständen und Lockdowns der letzten Jahre. Was die Pandemie als Brennglas zum Vorschein brachte, ist ein gesellschaftlicher Trend, der sich bereits seit Langem in Phänomenen wie zunehmenden Scheidungsraten, mehr polyamoren Beziehungen, der steigenden Zahl sogenannter Single-Haushalte oder auch der politischen Diskussion um die Verantwortungsgemeinschaft abzeichnet.

Andrea Newerla „Das Ende des Romantikdiktats“ 28. Juni 2023, Kösel Verlag, ISBN 13-978-3-466-37300-0 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 208 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

„The Secret – Liebe, Gesundheit und Geld“: Die Masterclasses

Rhonda Byrne, die Autorin des bahnbrechenden Bestsellers „The Secret“, hat tiefgehende Masterclasses entwickelt, die demonstrieren, wie man das Gesetz der Anziehung auf drei essenzielle Lebensbereiche anwendet: Beziehungen, Gesundheit und Finanzen.

Der erste Teil des Buches widmet sich der Macht positiver Gedanken und erklärt, wie wir gekonnt kreative Prozesse anwenden können, um neue und gesündere Beziehungen anzuziehen und zu erhalten.

Rhonda Byrne „The Secret – Liebe, Gesundheit und Geld“ 2023, Goldmann, ISBN 13-978-3-442-22373-2 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen