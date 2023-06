Zwei Bücher über die Liebe: heiße Sommerlektüre

Von: Jessica Bradley

Sommer, Sonne, Liebe: Die perfekte Zeit, um am Strand romantische Stunden auch alleine mit einem guten Buch verbringen zu können.

Eine romantische Liebesgeschichte und ein Ratgeber für jungen Menschen, die sich im Leben und in der Liebe noch nicht sicher sind. Weitere tolle Romane für den Sommer können Sie hier finden.

Liebesroman: Kylie Scott „Love Unscripted“

Sommer, Sonne, Liebe. Zwei Bücher die genau für diese Zeit geschaffen sind. © KasperRavlo/Imago

Norah hat absolut keine Lust, von Paparazzi verfolgt zu werden. Weder in einer Traumbeziehung noch in einer inszenierten. Daher sollte es eigentlich einfach sein, in ihr normales und ruhiges Leben zurückzukehren. Leider fühlt sich diese fingierte Beziehung jedoch authentischer an als jede wirkliche Beziehung, die sie je hatte.

Kellnerin Norah Peers ist Single und chronisch pleite. Als der Hollywoodstar Patrick Walsh sie bittet, für eine stolze Summe seine Fake-Freundin zu spielen, willigt sie kurzerhand ein. Obwohl Patrick in Wirklichkeit alles andere als der charmante Verführer ist, den man von der Leinwand kennt, ist das heiße Prickeln zwischen ihnen definitiv oscarreif.

Kylie Scott „Love Unscripted“ 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31875-5 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Aufklärung: Kai Spellmeier „Love, You“ - Ein Buch für dich

Obwohl kein Buch den Weg ersetzt, den wir selbst gehen müssen, um herauszufinden, für wen oder für was unser Herz schlägt, kann das Richtige uns ermutigen und uns das Gefühl geben, verstanden zu werden. Das Ziel dieses Buches ist es, auf der Reise zu begleiten, um eigene Antworten zu finden und dabei zu helfen, die faszinierende Vielfalt im Zusammenhang mit Queerness und LGBTQIA+ kennenzulernen und zu verstehen. Es soll ermutigen und als Leitfaden dienen, wobei die essenzielle Botschaft stets lauten wird: Niemand ist allein und man wird seinen eigenen Weg finden!

Wer bin ich? Zu wem fühle ich mich hingezogen? Was hat es mit Coming-Outs auf sich? Was ist die queere Community und wie kann ich mich für queere Rechte einsetzen? Vielleicht hast du dir genau solche Fragen schon einmal gestellt, oder du kennst jemanden, der sich mit ihnen beschäftigt.

Kai Spellmeier „Love, You“ 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31890-8 Preis: gebundenes Buch 18 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen