Alpenmilch, Heumilch, Bergbauernmilch: Was bedeuten die Bezeichnungen und ist die Milch wirklich besser?

Kommt Alpenmilch wirklich aus den Alpen? Die verschiedenen Bezeichnungen auf den Milchverpackungen sorgen oft für Verwirrung. Das steckt hinter den Begriffen.

Milch ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Das tierische Produkt liefert hochwertiges Eiweiß, leicht verdauliche Fette und wertvolle Nährstoffe wie Vitamin A, D, E und K. Außerdem ist Milch eine wichtige Quelle für Kalzium: Ein Glas (200 ml) deckt rund ein Viertel des täglichen Kalziumbedarfs eines Erwachsenen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb, täglich Produkte wie Milch, Joghurt oder Käse zu verzehren.

In den letzten Jahren ist die Auswahl im Kühlregal immer größer geworden. Ob Bio-Milch, Heumilch, Bergbauernmilch oder Alpenmilch: Die Verbraucher haben im Supermarkt die Qual der Wahl. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen?

Alpenmilch

Beim Begriff Alpenmilch denkt man sofort an Kühe, die auf einer Wiese vor einer idyllischen Bergkulisse grasen. Tatsächlich ist die Bezeichnung gesetzlich nicht geschützt und kann von den Herstellern beliebig verwendet werden. Über die Haltung und das Futter der Kühe gibt der Begriff keine Auskunft. Vielmehr handelt es sich um einen Ausdruck, der für Werbezwecke benutzt wird.

Manche Hersteller beziehen ihre Milch tatsächlich aus den Alpen oder aus dem Alpenvorland. Bei anderen liegen die Bauernhöfe dagegen irgendwo im südlichen Bayern. So wird auch Milch aus dem Münchner Umland oft als Alpenmilch bezeichnet, obwohl diese Gegend nicht einmal mehr zum voralpinen Hügelland zählt. Eine Berechnung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums von 2011 zeigt laut BR, dass lediglich vier bis fünf Prozent der bayerischen Milch aus den Alpen stammt. Zählt man das Alpenvorland mit dazu, dann sind es ebenfalls nur 17 bis 19 Prozent.

Weidemilch

Auch hier handelt es sich um keinen lebensmittelrechtlich geschützten Begriff. Es gibt also keine gesetzlichen Vorgaben, wie viel Zeit Kühe auf der Weide verbringen und welches Futter sie bekommen. 2017 wurde allerdings das freiwillige Label „Pro Weideland“ eingeführt. Dieses schreibt festgelegte Kriterien für die Haltung vor. Unter anderem müssen Kühe mindestens 120 Tage pro Jahr auf der Weide sein, und das zu je sechs Stunden. Außerdem ist pro Kuh eine Grünfläche von mindestens 2.000 Quadratmetern (davon mindestens 1.000 Quadratmeter Weidefläche) erforderlich. Die Kühe sollten sich ganzjährig frei bewegen können und gentechnikfrei gefüttert werden. Verbraucher können im Supermarkt also nach dem „Pro Weideland“-Siegel Ausschau halten, um eine artgerechte Haltung der Tiere zu unterstützen.

Heumilch

Der Name sagt es schon: Heumilch ist Milch von Kühen, die hauptsächlich mit Heu, Kräutern und frischen Gräsern gefüttert werden. Erlaubt sind außerdem Leguminosen wie Klee und Erbsen sowie Rauhfutter wie Grünraps, Grünmais, Grünroggen und Futterrüben. Getreide darf hier nur in kleinen Mengen verfüttert werden. Der Begriff ist in der EU gesetzlich geschützt. Hersteller müssen sich also an spezifische Vorgaben halten. Das sogenannte „Heumilchregulativ“ schreibt unter anderem vor, dass Kühe nicht mit Silage oder Gärheu gefüttert werden dürfen. Auch gentechnisch verändertes Futter ist tabu.

Die Fütterung mit Heu hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Milch. Laut dem VerbraucherService Bayern bewies eine Studie der TU München, dass eine grünfutterbasierte Ernährung der Kühe zu einem höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und konjugierter Linolsäure (CLA) in der Milch führte. Genau diese Fettsäuren sind von großer Bedeutung für den menschlichen Organismus, da sie unter anderem die Herzgesundheit, die Entwicklung des Gehirns und die Sehfunktion unterstützen.

Bergbauernmilch

Auch dieser Begriff ist per se nicht geschützt. In der EU wird seit 2014 stattdessen die Bezeichnung „Bergerzeugnis“ geschützt. Hierfür gibt es folgende Vorschriften: Die Milch muss aus Berggebieten stammen, die eine steile Hanglage und/oder eine verkürzte Vegetationszeit aufweisen. Die verarbeitende Molkerei muss sich ebenfalls im Berggebiet oder maximal 30 Kilometer davon entfernt befinden. Das Futter sollte zu mindestens 60 Prozent aus dem Berggebiet stammen.

Bio-Milch

Die EU schreibt klare Regeln für Bio-Milch vor. Im Stall muss jeder Kuh mindestens sechs Quadratmeter Fläche zur Verfügung gestellt werden, in Außenflächen sind es 4,5 Quadratmeter. Außerdem müssen Bio-Milchkühe Zugang zur Weide haben. Die Fütterung mit gentechnisch verändertem Futter ist verboten. Der größte Teil des Futters sollte aus Gras, Silage und Heu stammen, während der Kraftfutteranteil möglichst gering sein soll. Neben dem offiziellen EU-Biosiegel gibt es zahlreiche weitere Labels von Öko-Verbänden wie Demeter oder Bioland, die teilweise noch strengere Standards vorschreiben.