Grillsaison ist gestartet: Tipps gegen klebenbleibendes Fleisch für ein perfektes BBQ-Erlebnis

Teilen

So bleibt das Fleisch nicht am Grill kleben. Hausmittel oder ein normales Trennspray können die Lösung beim Barbecue sein.

Der Sommer steht vor der Tür, draußen wird es wärmer und beim Spaziergehen riecht man schon die ersten Bratwürstchen aus Nachbars Garten. Höchste Zeit, auch den eigenen Grill rauszuholen und das erste Barbecue des Jahres zu veranstalten. Aber Grillen will gelernt sein und es gibt durchaus den ein oder anderen Trick zu beachten. Unter anderem, wenn es darum geht, dass das Fleisch an der Grillroste kleben bleibt. Mit diesen Tipps kann man das lästige Klebenbleiben am Grill vermeiden.

Warum klebt das Fleisch am Grill? Grund ist das Eiweiß im Gewebe

Der Grund, warum Fleisch am Grillrost festklebt, sind die Eiweiße darin. Wenn Fleisch gegrillt oder auch anderweitig erhitzt wird, lösen sich diese Eiweiße, treten aus dem Fleisch aus und fangen wegen der Hitze an zu verkleben. Wenn man das Fleisch in diesem Moment wenden will, stößt man auf das bekannte Phänomen, dass das Steak am Grill klebt.

Beim Grillen klebt oft das Fleisch am Rost fest. So kann man das verhindern. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Wenn die Eiweiße allerdings längerfristig erhitzt werden, nimmt die Klebrigkeit auch wieder ab. Die Verklebungen lösen sich, je länger das Fleisch auf dem Grillrost vor sich hin brutzelt.

Nicht so oft wenden: So bleibt das Steak nicht am Grill kleben

Da das Eiweiß nach einer Weile aufhört zu kleben, ist der einfachste Trick wohl, noch etwas zu warten. Das zu häufige Wenden ist einer der Hauptgründe, warum Fleisch am Grill kleben bleibt. Stattdessen sollte man lieber warten und das Fleisch später und weniger oft wenden. Hat man das Gefühl, dass es beim längeren Warten verbrennen würde, sollte man die Hitze anderweitig reduzieren. Dazu können mit der Grillzange die Kohle oder die Briketts an eine andere Stelle verschoben oder das Grillrost, wenn möglich, auf eine höhere Stufe gelegt werden.

Tricks gegen klebriges Fleisch: Diese (Haus-)Mittel helfen gegen das Festkleben am Grill

Wer es sich leicht machen will, der nutzt einfach ein Trennmittel oder Antihaftspray, damit das Fleisch nicht am Grill kleben bleibt. Solche Mittel können auch für die Pfanne verwendet werden und sie funktionieren nicht nur mit Fleisch, sondern auch mit Grillgemüse oder Fisch.

Wenn man lieber ein Hausmittel nutzen möchte, dann muss man ins Gemüseregal greifen. Eine Zwiebel oder eine Kartoffel sorgen nämlich ebenfalls dafür, dass keine Verklebungen am Grill entstehen. Dazu halbiert man einfach die Kartoffel oder die Zwiebel und reibt damit die Stäbe des Grillrosts ein. Jetzt sollte kein Grillgut mehr daran kleben können.

Die besten vegetarischen Rezepte fürs Grillen Fotostrecke ansehen

Das gleiche funktioniert auch, wenn man das Grillrost mit einem Stück Bauchspeck einreibt. Sollten sich auf dem Grill aber auch Gemüse oder Grillkäse für Vegetarier befinden, sind Kartoffel oder Zwiebel vielleicht die bessere Wahl.

Verklebtes Grillrost: So bekommen Sie verkrustete Fleischreste wieder ab

Mit der Zwiebel kann der Grill übrigens auch gereinigt werden, wenn er bereits verkrustet ist, weil schon einmal Fleisch daran geklebt hat. Dazu nimmt man erneut eine halbe Zwiebel und reibt die Stäbe nach dem Grillen, am besten, wenn sie noch heiß sind, erneut mit der Zwiebel ein. Hier ist das Tragen von Handschuhen zu empfehlen, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Mit der Zwiebel kann man Grillreste ganz leicht von den Stäben abschrubben und gleichzeitig desinfiziert der Zwiebelsaft das Rost.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Ist das Grillrost schon zu verklebt und die Zwiebel wirkt nicht mehr als Reinigungsmittel, kann man auch auf Backpulver zurückgreifen. Dazu einfach das Grillrost in einen großen Behälter legen und Backpulver auf die verkrusteten Stellen geben. Gibt man nun Wasser dazu, löst die chemische Reaktion die Kruste ab und man kann das Grillrost reicht mit einem Lappen reinigen.