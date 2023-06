Gesunder Sommersnack: Warum Ananas mit Salz besser schmeckt als ohne

Frische Früchte

Ob im Kuchen, Cocktail, auf der Pizza oder frisch aufgeschnitten als kalorienarmer Nachtisch: Ananas ist ein Alleskönner, aber oft auch sehr sauer. Wie Salz Ihnen die Frucht versüßen kann.

Frische Ananas – sehr lecker und noch gesünder. Die tropische Frucht enthält wenige Kilokalorien und ist eine wahre Vitaminbombe. Neben einer großen Menge an Kalium enthält die Obstpflanze diverse Spurenelemente, wie Eisen, Zink und Kupfer. Ihre eigentliche Besonderheit liegt laut Test.de aber im ebenfalls enthaltenen Enzym Bromelain. Dieses sorgt im Körper für die Spaltung von Eiweißen und hemmt so Entzündungen, regt die Verdauung an und fördert die Durchblutung.

Wer sich jetzt erhofft, über ein Glas Ananassaft, eine Piña Colada oder eine Pizza Hawaii von diesen gesundheitlichen Vorzügen profitieren zu können, liegt leider falsch. Diese wichtigen Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente sind lediglich im frischen Fruchtfleisch der Ananas enthalten. Doch gerade treue Fans der Frucht wissen, nicht jede Frucht schmeckt gleich.

Frische Ananas: Mal sauer und mal süß – und manchmal sogar pelzig?

Manchmal erwischt man eine süßere Frucht und ab und an erwischt man im Supermarkt versehentlich ein noch nicht ganz genussreifes Exemplar, das ist bei der Ananas nicht anders. Doch abgesehen von den gängigen Unterscheidungen des Säuregehalts bezüglich des Reifegrades der Frucht, gehört die Ananas zu den basischen Lebensmitteln, sie enthält eigene Säuren, wie Zitronen- und Apfelsäure.

+ Ananas – aus der Südfrucht lassen sich viele leckere Speisen zaubern. Aber so manche frische Frucht ist ganz schön sauer. © Shotshop/Imago

Viele Menschen streichen frische Ananas ganz von ihrem Essensplan, da sie bemängeln, die Südfrucht würde bei ihnen auf der Zunge jucken und brennen und sogar ein pelziges Gefühl hinterlassen. Das liegt an dem oben genannten Enzym Bromelain, das auch beim Zusammentreffen mit der empfindlichen Mundschleimhaut Proteine zersetzt. Dieser Vorgang macht sich dann durch ein Prickeln auf der Zunge bemerkbar. Übrigens: Auch zusammen mit Joghurt sollten Sie Ananas nicht verspeisen, da es bitter schmecken kann.

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Jetzt einfach, schnell und kostenlos beim Genuss-Newsletter unseres Partnernetzwerkes Merkur.de anmelden und inspirieren lassen.

Ananas mit Salz: Aus sauer mach salzig?

Wenn Sie beim Aufschneiden einer frischen Ananas merken, dass diese ungenießbar sauer schmeckt, müssen Sie diese keinesfalls direkt entsorgen. Bestreuen Sie das Fruchtfleisch mit einer Prise Salz, um ihr das Wasser zu entziehen und so gleichzeitig die Säure zu neutralisieren. So wird die Fruchtsäure gemildert, der Eigengeschmack hervorgehoben und der von Natur aus enthaltene Fruchtzucker kommt besser zur Geltung, berichtet Geo.de.

Ananas als Sommersnack – die Reife der Frucht schon im Supermarkt erkennen Eine reife Frucht zu erwischen ist gerade bei der Ananas elementar, denn die Südfrucht reift nicht nach. Achten Sie deshalb beim Kauf darauf, dass die Ananas keine weichen Stellen hat und fruchtig-aromatisch riecht. Sie sollte außerdem frische, grüne Blätter haben, die sich bei leichtem Ziehen einfach herauslösen lassen.

Zwiebeln neben Kartoffeln? Zehn Lebensmittel, die Sie vermutlich falsch lagern Wer Mehl länger lagert, sollte es in eine luftdichte Vorratsdose umfüllen. In der Papiertüte, auch wenn sie noch verschlossen ist, haben Schädlinge wie Lebensmittelmotten leichtes Spiel. © agefotostock/Imago Keine gute Idee, Äpfel in der Nähe von Bananen aufzubewahren: Beide stoßen das Reifegas Ethylen aus und reifen dann schneller, als man wohl möchte. Dies gilt auch für anderes Obst, das man neben diesen Früchten lagert. © agefotostock/Imago Zwiebeln neben Kartoffeln? Lieber nicht: Kartoffeln geben Feuchtigkeit ab, Zwiebeln nehmen sie auf und können faulen. © CHROMORANGE/Imago Fast alles falsch: Gewürze sollte man nicht in durchsichtigen Gläsern hell lagern – am besten auch nicht in zu großen Mengen auf Vorrat. Stattdessen: Dunkel und eher kühl im Küchenschrank oder in der Schublade. © agefotostock/Imago Burger in Alufolie Salzige Lebensmittel wie Fertiggerichte mit Fleisch oder Saures wie Zitrusfrüchte sollte man nicht in Alufolie aufbewahren, da Aluminium sich sonst lösen und auf die Nahrung übergehen kann. © Panthermedia/Imago Brote und Brötchen in Plastikverpackungen Wenn man in Plastik verpacktes Brot oder Backwaren nicht am gleichen Tag isst, sollte man es lieber in eine Papiertüte und/oder in den Brotkasten stecken – aber nicht in den Kühlschrank, wo sie leicht schimmeln. © Panthermedia/Imago Braune Champignons in Plastikschale Pilze in der gekauften Plastikschale und -folie sind auf Dauer kein gutes Team, da sich darin Kondenswasser sammeln kann, das die Pilze leichter verderben lässt. Eine Papiertüte ist dafür gut geeignet. © Panthermedia/Imago Möhren mit Grün Wurzelgemüse wie Möhren, Rote Bete oder Radieschen lagert man am besten ohne ihre grünen Blätter, da diese den Knollen sonst Wasser entziehen. © agefotostock/Imago Verschiedene Gemüsesorten im Kühlschrank bzw. Gemüsefach Tomaten, Paprika und Zucchini lagern zwar gerne eher kühl, aber nicht im Kühlschrank, wo sie an Aroma verlieren oder schneller matschig werden. © Shotshop/Imago Verschiedene Obst- und Gemüsesorten im Kühlschrank Auch Zwiebeln und Knoblauch schimmeln im Kühlschrank schneller. Obst wie Zitrusfrüchte und Banane bevorzugen ebenfalls eine (eher kühle) Zimmertemperatur. © imago stock&people

Gut zu wissen: Wenn Sie mit Ananas backen wollen, eignen sich gerade für Obstkuchen oder -torten Dosenfrüchte besonders gut, da der gelatinehaltige Tortenguss in Kombination mit der frischen Frucht nicht fest wird.

Rubriklistenbild: © Shotshop/Imago