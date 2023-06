Das Trendgetränk des Sommers 2023 mit viel Aroma heißt Aperol Paloma

Perfekt für warme Sommertage: das fruchtig-herbe Trendgetränk Aperol Paloma kombiniert die süße Bitterkeit von Aperol mit Grapefruit- und Limettensaft.

Neben einem Sprung ins kalte Wasser, einem kühlen Eis am Stiel und einem leckeren Picknick mit Fingerfood darf ein erfrischender Sommerdrink in den nächsten Monaten nicht fehlen. Dazu gehörten in den letzten Jahren Hugo, Lillet Wild Berry, Limoncello Spritz und allen voran Aperol Spritz. Der Aperitif ist tatsächlich schon seit über 100 Jahren bekannt und wird, sofern das überhaupt möglich ist, immer beliebter. Nun bekommt er Konkurrenz vom neuen It-Getränk 2023 – dem Aperol Paloma.

Spritz vs. Paloma: Was ist der Unterschied?

Aperol Spritz ist ein klassisches italienisches Aperitif-Getränk, das seit 1919 bekannt und beliebt ist. Es besteht aus Aperol, einem bitteren Likör auf Basis von Rhabarber, Bitterorangen und Kräutern, der mit Prosecco und einem Spritzer Sodawasser kombiniert wird. Ein Aperol Spritz wird mit viel Eis und einer Orangenscheibe im Weinglas serviert. Wer ein besonders günstiges (und leckeres) Glas davon genießen möchte, der sollte einen genauen Blick auf den Aperol-Spritz-Index werfen.

Der als Trendgetränk 2023 heißt diskutierte Aperol Paloma hingegen ist eine moderne Variante des Aperitif-Klassikers Aperol. Entscheidend für den neuen Twist ist der mexikanische Paloma Cocktail. Dieser ist das Nationalgetränk von Guadalajara, der bekanntesten Tequila-Region in Mexiko und besteht i. d. R. aus Tequila, Limettensaft und Grapefruitlimonade. Der Longdrink ist mittlerweile in der ganzen Welt bekannt und beliebt und erfrischt durch die fruchtig-herben Noten der prickelnden Grapefruitlimonade. Wie auch der Klassiker Aperol Spritz – wieso also nicht zwei begehrte Sommerdrinks miteinander vereinen?

So einfach wird ein Glas Aperol Paloma zubereitet:

50 ml Tequila Silver

50 ml Grapefruitsaft

30 ml Orangenlikör

30 ml Aperol

10 ml Limettensaft

Eiswürfel

Limettenscheibe

Außerdem:

Cocktailshaker

Zubereitung: Cocktailshaker zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Tequila, Limetten- und Grapefruitsaft, Orangenlikör und Aperol in den Shaker füllen, Deckel daraufgeben und schütteln. Cocktail über ein Cocktailsieb in ein Glas mit Eiswürfeln abseihen. Mit Limettenscheibe garnieren und Prost!

Die Kombination aus Aperol und Grapefruit verleiht dem Getränk eine einzigartige Geschmacksnote, während die Limette für eine frische Säure sorgt. Der Aperol Paloma wird oft mit einer Grapefruit- oder Limettenscheibe garniert und in einem Longdrinkglas mit großen Eiswürfeln serviert. Wem die Zubereitung zu aufwändig ist, der kann Grapefruit- und Limettensaft auch gegen die bekannte mexikanische Limonade Paloma (die mit der Taube in der pinken Dose) eintauschen. Durch die Kohlensäure bekommt der Cocktail zur Säure noch etwas Spritziges.

Lieber klassisch oder doch trendy? Welcher Aperol-Cocktail ist besser?

Während sowohl Aperol Spritz als auch Aperol Paloma auf dem Aperol-Likör basieren, unterscheiden sie sich in den Begleitkomponenten und Aromen. Aperol Spritz ist leichter und spritziger – einfach Sonnenschein im Glas. Aperol Paloma schmeckt intensiv-fruchtiger, dank der Kombination von Tequila und Grapefruit. Beide Getränke sind jedoch erfrischende Optionen für laue Sommertage und können je nach persönlichem Geschmack ausgewählt werden. Und im Zweifel gibt es den Aperol Spritz als klassischen Aperitif vor dem Essen und den Aperol Paloma eben danach.