Als Snack sind sie der Star: Saftige Cevapcici-Hot Dogs mit Avjar

Von: Sandra Keck

Wem selbstgemachte Cevapcici im Brötchen zu langweilig sind, kann auch Hot Dogs draus zaubern. Das Rezept für Cevapcici-Hot Dogs gibt es hier. © Einfach Tasty

Cevapcici schmecken nach Urlaub an der kroatischen Küste und lassen sich auch zu Hause einfach zubereiten. Besonders zart werden sie dank einer Geheimzutat.

Die kleinen Hackfleischröllchen vom Grill namens Cevapcici (oder Ćevapčići) sind vor allem in der Balkanregion bekannt und beliebt. Fun Fact: Der Name „Ćevapčići“ leitet sich vom Wort „ćevapi“ ab, was so viel wie „kleine Würstchen“ oder auch „klein gewürfeltes Fleisch“ bedeutet.

Meist werden sie mit frischem Fladenbrot, Zwiebeln, Ajvar und Petersilie serviert und bestehen oft aus einer Mischung aus Rind- und Lammfleisch, wobei es von Region zu Region Unterschiede gibt.

Ob als Streetfood, Snack auf die Hand oder als Spezialität bei Familienessen – es gibt nichts, was Cevapcici nicht können. Daher passen sie auch wunderbar in softe Hot Dog Brötchen, wie auch Currywurst oder Weißwurst.

So einfach gelingen saftige Cevapcici-Hot Dogs:

Für leckere Cevapcici im Hot Dog Brötchen braucht man diese Zutaten:

Cevapcici:

500 g Hackfleisch, gemischt

80 g Avjar (Paprika-Dip)

1 TL Backpulver

1 TL Majoran

1 EL Paprikapulver

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

2 EL Speiseöl

Hot Dogs:

4 Hot Dog Brötchen

Avjar

Petersilie

Zwiebeln, gewürfelt

Die Zubereitung ist einfach und geht schnell:

Für die Cevapcici: Hackfleisch, Avjar, Backpulver, Majoran, Paprikapulver und Knoblauch gut vermengen. Aus dem Fleischteig daumendicke Würstchen formen, in der Länge der Hot Dog Brötchen. In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Cevapcici von allen Seiten scharf anbraten. Für die Hot Dogs: Hot Dog Brötchen nach Packungsangabe vorbereiten. Mit Cevapcici, Avjar, Zwiebeln und Petersilie füllen. Zack – fertig!

Mit Hot Dogs kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen! Mit Avja, Zwiebel, Petersilie und Hackfleisch wird daraus dann schnell ein Cevapcici-Hot Dog. Hier geht's zum Rezept. © Einfach Tasty

Was hat Backpulver im Hackfleisch zu suchen?

Cevapcici sollen nicht nur scharf gegrillt und würzig sein, sondern bestenfalls noch zart und saftig. Damit dies immer gelingt, machen sich clevere Köche die Grundlagen der Chemie zunutze und fügen dem Hackfleisch ein wenig Backpulver hinzu. Was in vielen Regionen des Balkans eine typische Zubereitung von Fleisch ist, wirft hierzulande eher Fragen auf. Denn Backpulver, wird in der Küche meist als Treibmittel verwendet, um vor allem Teige aufzulockern und ihnen eine luftigere Konsistenz zu verleihen. Aber auch in Bezug auf Hackfleisch kann das Hinzufügen von Backpulver entscheidende Vorteile haben:

Zarte Textur: Backpulver beziehungsweise das in ihm enthaltene Natron kann das Fleisch zarter machen, indem es die Eiweißstrukturen im Fleisch lockert („Denaturieren“). Dies führt zu einer zarteren Textur der Hackfleischmischung und verhindert, dass die Cevapcicizu fest oder gummiartig werden.

Backpulver beziehungsweise das in ihm enthaltene Natron kann das Fleisch zarter machen, indem es die Eiweißstrukturen im Fleisch lockert („Denaturieren“). Dies führt zu einer zarteren Textur der Hackfleischmischung und verhindert, dass die Cevapcicizu fest oder gummiartig werden. Lockere Konsistenz: Das Backpulver erzeugt Kohlendioxidgas, wenn es erhitzt wird. Dieses Gas bildet kleine Bläschen in der Fleischmischung, die dazu beitragen, dass die Cevapcici beim Braten oder Grillen aufgehen und eine leichtere, lockerere Konsistenz erhalten.

Das Backpulver erzeugt Kohlendioxidgas, wenn es erhitzt wird. Dieses Gas bildet kleine Bläschen in der Fleischmischung, die dazu beitragen, dass die Cevapcici beim Braten oder Grillen aufgehen und eine leichtere, lockerere Konsistenz erhalten. Saftigkeit: Die Gasbildung durch das Backpulver hilft, Feuchtigkeit im Fleisch einzuschließen und so die Cevapcici noch saftiger zu machen.

Wie so oft gilt auch hier das Motto „Die Dosis macht das Gift“, daher sollte Backpulver nur in kleinen Mengen verwendet werden. Nicht, dass der Eigengeschmack des Triebmittels das lecker-würzige Aroma der Cevapcici überdeckt.