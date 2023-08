10 / 12

Cuba Libre: Der Name bedeutet übersetzt „freies Kuba“ und ist ein Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Cocktails. Er wurde angeblich zuerst in Havanna während des spanisch-amerikanischen Krieges in den späten 1800er Jahren zubereitet, als Kuba seine Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialherrschaft erlangte. Die Zutaten sind Rum, Cola und optional Limetten. © IMAGO