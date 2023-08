Aus Keksen, Schokolade und Marshmallows entsteht ein süßes Dessert namens S‘mores

Von: Eva Lipka, Sandra Keck

Knuspriger Graham Cracker, schmelzende Schokolade und geröstetes Marshmallow vereinen sich zu S‘mores, dem süßen Lagerfeuerklassiker aus Amerika. © Design Pics/IMAGO

S‘mores sind der amerikanische Lieblingssnack für gemütliche Abende am Lagerfeuer. Drei Zutaten bringen amerikanische Tradition in deutsche Gärten und so gehts.

Mehr zum Thema S‘mores: Ein kleines Stück amerikanischer Lagerfeuerromantik für die heimische Gartenparty

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.