Einfaches Rezept: Frischer Monte-Kuchen ohne Backen

Von: Janine Napirca

Sie lieben Schokolade, Kekse und Sahne – worauf warten Sie dann noch? Lassen Sie Ihren Kühlschrank den Monte-Kuchen „backen“.

Im Sommer ist es vielen zu heiß, um in der Küche zu stehen und Kuchen zu backen. Auf eine kleine süße Ablenkung will man aber manchmal auch an wärmeren Tagen nicht verzichten. Daher muss ein erfrischender Kuchen her, der ohne Backen auskommt und im Kühlschrank die perfekte Konsistenz erreicht – wie zum Beispiel der frische Monte-Kuchen.

Folgende Zutaten brauchen Sie für den frischen Monte-Kuchen ohne Backen

Für den Kuchenboden:

15 Butterkekse

Für die Cremefüllung:

150 g Speisestärke

120 g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

1,5 l Milch

150 g Butter

Für den Schokoguss:

400 g Vollmilchschokolade

600 g Sahne

Ohne Backen: So einfach ist die Zubereitung des frischen Monte-Kuchens

Legen Sie zunächst ein Stück Backpapier und anschließend die Kekse auf einem Backblech aus. Geben Sie für die Cremefüllung des Monte-Kuchens die Speisestärke, den Zucker und den Vanillinzucker in eine Schüssel. Unter ständigem Rühren fügen Sie etwa 150 Milliliter der Milch hinzu. Passen Sie auf, dass sich keine Klümpchen bilden. Nehmen Sie einen Kochtopf, füllen Sie die übrige Milch hinein und bringen Sie sie zum Kochen. Geben Sie dann die Speisestärke-Zucker-Mischung hinzu und rühren Sie gut um. Schalten Sie den Herd ab und nehmen Sie den Topf von der Kochstelle. Fügen Sie die Butter hinzu und rühren Sie so lange gut um, bis sie gänzlich geschmolzen ist. Gießen Sie die Cremefüllung über den Butterkeks-Kuchenboden und lassen Sie den Kuchen mit Füllung abkühlen, bevor Sie ihn für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Für den Schokoguss zerkleinern Sie die Schokolade. In einem Topf bringen Sie die Sahne zum Kochen, dann geben Sie die Schokostücke hinzu und rühren gut um, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Nehmen Sie dann das Backblech aus dem Kühlschrank, gießen Sie den Schokoguss über den Kuchen und lassen Sie ihn erneut auskühlen. Damit die Schokolade richtig fest wird, sollten Sie den Kuchen für mindestens zwei weitere Stunde im Kühlschrank kalt stellen.

