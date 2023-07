Der Klassiker Schmorgurken mit Hackfleisch aus Omas Kochbuch ist Wert den Versuch

Schnelles Rezept

+ © Einfach Tasty Das deftige Gericht ist etwas in Vergessenheit geraten, obwohl es sooo gut schmeckt. Daher sollte man das Rezept für Schmorgurken unbedingt selbst testen. © Einfach Tasty

Schmorgurken, die aromatischeren Verwandten der Salatgurke, sind eher in Nord- und Ostdeutschland bekannt und zusammen mit Hackfleisch ein beliebter Klassiker.

Es gibt viele Gemüsesorten, die uns im Sommer auf den Tisch begleiten. Unter den Top 10 der beliebtesten sind dabei saftige Tomaten über knackige Paprika bis hin zu erfrischenden Gurken, denn die Auswahl ist groß. Doch es gibt ein Gemüse, das oft in Vergessenheit gerät und dabei eine wahre Delikatesse ist: Schmorgurken.

Schmorgurken sind eine alte Gemüsesorte, die in den letzten Jahrzehnten leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Dabei sind sie äußerst schmackhaft und vielseitig einsetzbar. Die kleineren, dicken Gurken haben im Gegensatz zu den klassischen Salatgurken eine lederartige Schale und festere Konsistenz. Daher eignen sie sich besonders gut zum Schmoren und entfalten so ihr leckeres Aroma.

Kostenlose Rezeptideen, Food Hacks und mehr gibt es wöchentlich per Einfach Tasty-Newsletter ins eigene Postfach. Jetzt anmelden.

Das wussten auch schon unsere Großmütter zu schätzen. Es lohnt sich ein Blick in die alten Kochbücher, denn dort findet man Schätze, wie zarte Mini-Rinderrouladen, Königsberger Klopse im Kleinformat oder auch einen süßen Grießauflauf mit Kirschen. Den Klassiker Schmorgurken mit Hackfleisch findet man hier:

So schnell ist der Rezeptklassiker für Schmorgurken mit Hackfleisch gekocht:

Einfach Tasty-Rezeptvideos am laufenden Band gibt es dank des kostenlosen Green-Feeds von Xymatic direkt auf das Smartphone.

Man braucht nur wenige Zutaten für das deftige Sommergericht:

800 g Schmorgurken/Bauerngurken

2 EL Speiseöl

400 g Rinderhackfleisch

80 g Zwiebeln, gewürfelt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

200 ml Gemüsebrühe

1 EL Senf, grobkörnig

100 ml Schlagsahne

100 g Saure Sahne

Dill, nach Geschmack

Die Zubereitung ist einfach:

Schmorgurken waschen, schälen, halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel entfernen, in dicke Scheiben schneiden. Speiseöl in einer tiefen Pfanne erhitzen und Zwiebeln mit dem Hackfleisch gut anbraten. Gurken dazugeben und einige Minuten weiterbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gemüsebrühe und Schlagsahne zugießen. Senf unterrühren und bei geringer Hitze etwa fünf Minuten köcheln lassen. Mit Saurer Sahne und Dill abschmecken. Dazu passt Kartoffelpüree.

+ Der Sommer hat mehr leckere Gerichte zu bieten, als Grillfleisch und Salate, wie das einfache Rezept für Schmorgurken mit Hackfleisch beweist. © Einfach Tasty

Schmorgurken sind ein wahrer Geheimtipp für alle, die gerne saisonales und regionales Gemüse genießen und in Nostalgie schwelgen möchten.