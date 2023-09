Ein süßes und leckeres Bircher Müsli macht man aus wenigen Zutaten einfach selbst

Von: Sandra Keck

Für einen guten Start in den Tag sorgt ein ausgewogenes Frühstück. Ein Klassiker ist das Bircher Müsli, das im Originalrezept mit nur wenigen Zutaten auskommt.

Neben Porridge und Overnight Oats ist Bircher Müsli ein weiterer Frühstücksklassiker aus Haferflocken. Das Gericht wurde vor über 100 Jahren von dem schweizerischen Arzt Maximilian Bircher-Brenner entwickelt. Der Arzt gilt als ein Vorreiter der Vollwertkost, die auf frische, unbehandelte Nahrungsmittel setzt. Er empfahl das nach ihm benannte Müsli seinen Patienten als „Apfeldiätspeise“, da es sich um ein besonders magenfreundliches und trotzdem vollwertiges Frühstück handelt. Das liegt zum einen an den aufgequollenen Haferflocken und an den süßen Äpfeln darin. Die Patienten waren nicht nur über den positiven gesundheitlichen Effekt glücklich, sondern auch über den leckeren Geschmack des Frühstücks. Und so nahm der Siegeszug des Bircher Müsli seinen Lauf.

Wer lieber ein Messer, statt eines Löffels am Frühstückstisch nutzt, der freut sich eher über das Rezept für einfache Semmeln über Nacht und dazu eine leckere Aprikosenmarmelade?

Für ein klassisches Bircher Müsli braucht man nur wenige Zutaten:

50 g Haferflocken

1 Zitrone, ausgepresst

200 ml Milch

75 g Nüsse nach Belieben (z. B. Mandeln, Walnüsse oder Haselnüsse)

1 mittelgroßer Apfel

2 EL Honig (optional)

Die Zubereitung ist einfach und macht sich quasi im Schlaf:

Am Vorabend: Haferflocken mit der Hälfte des Zitronensaftes und der Milch verrühren. Gut verschlossen über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Am nächsten Morgen: Haferflocken aus dem Kühlschrank nehmen. Eventuell mit etwas Milch strecken, da die Haferflocken schön cremig sein sollten. Nussmischung in einer Pfanne ohne Fett anrösten, damit die Nüsse ihr volles Aroma entfalten. Grob hacken. Apfel raspeln und mit restlichem Zitronensaft vermengen. Haferflocken, Apfel und Nüsse vermengen und nach Belieben mit Honig süßen. Schmecken lassen!

Ein klassisches Bircher Müsli besteht nur aus Haferflocken, Milch, Zitronensaft, Äpfeln und Honig. Das bildet eine gute Grundlage für Beeren und weitere Knuspertoppings. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Mit diesen Rezeptideen wird ein klassisches Bircher Müsli noch besser

Beim Originalrezept steht vor allem die Bekömmlichkeit und die Tauglichkeit für Patienten im Sanatorium für den Arzt Bircher im Vordergrund. Das ist grundsätzlich gut, aber heute geht es einem dann doch mehr um den Geschmack, oder? Daher gibt es hier einige Ideen, wie man ein klassisches Bircher Müsli noch aufpeppen kann:

Trockenfrüchte: Trockenfrüchte wie Aprikosen, Rosinen, Cranberries oder Datteln bringen zusätzliche Süße und Geschmack.

Trockenfrüchte wie Aprikosen, Rosinen, Cranberries oder Datteln bringen zusätzliche Süße und Geschmack. Granola : Ein selbstgemachtes oder gekauftes Granola sorgt für Crunch und zusätzlichen Geschmack im Bircher Müsli, wenn man es kurz vorm Genießen darüber streut.

: Ein selbstgemachtes oder gekauftes Granola sorgt für Crunch und zusätzlichen Geschmack im Bircher Müsli, wenn man es kurz vorm Genießen darüber streut. Samen: Chiasamen, Leinsamen oder Hanfsamen können dem Müsli beigemengt werden, um die Ballaststoffzufuhr und den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren zu erhöhen.

Chiasamen, Leinsamen oder Hanfsamen können dem Müsli beigemengt werden, um die Ballaststoffzufuhr und den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren zu erhöhen. Gewürze: Gewürze wie Zimt, Vanille oder Kardamom geben dem Müsli aromatische Nuancen.

Gewürze wie Zimt, Vanille oder Kardamom geben dem Müsli aromatische Nuancen. Proteine: Durch Zugabe von Proteinpulver oder griechischem Joghurt kann nicht nur der Proteingehalt erhöht werden, sondern man ist auch schneller satt.

Durch Zugabe von Proteinpulver oder griechischem Joghurt kann nicht nur der Proteingehalt erhöht werden, sondern man ist auch schneller satt. Schokolade: Hand aufs Herz – mit Schokoladenstückchen oder Schokoladensplitter wird doch alles besser. Braucht es da einen Grund?

Hand aufs Herz – mit Schokoladenstückchen oder Schokoladensplitter wird doch alles besser. Braucht es da einen Grund? Nussbutter: Ein Löffel Mandel-, Erdnuss- oder Cashewbutter sorgt für eine cremige Konsistenz und zusätzliches Protein im Bircher Müsli.

Ein Löffel Mandel-, Erdnuss- oder Cashewbutter sorgt für eine cremige Konsistenz und zusätzliches Protein im Bircher Müsli. Pflanzliche Milch: Für eine vegane Variante können pflanzliche Milchalternativen wie Mandelmilch, Hafermilch oder Kokosmilch anstelle von Milch verwendet werden. Den Honig ersetzt man durch Ahornsirup oder Agavendicksaft.

Bircher Müsli passt sich dem eigenen Geschmack an und ist so das ideale Frühstück für viele! So startet man satt und zufrieden in den Tag.