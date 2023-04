So ein zarter Lachs mit Bärlauchkruste ist einfach nur dufte

Von: Sandra Keck

Ein edles Gericht, welches in wenigen Minuten zubereitet ist. Das Rezept für Lachs mit Bärlauchkruste gibt es hier. © Einfach Tasty

Mit diesem schnellen Blechgericht begeisterst du alle: zarte Lachsfilets mit würziger Bärlauchkruste, dazu leckeres Frühlingsgemüse, wie Spargel und Radieschen.

Die doch kurze Bärlauchsaison geht langsam zu Ende, denn ab Mai fangen die zarten Pflanzen an zu blühen und verlieren damit deutlich an Geschmack. Grund genug, jetzt nochmal ein leckeres Rezept mit dem wilden Knoblauch mit dir zu teilen: Lachs mit Bärlauchkruste.

Unser Einfach Tasty-Tipp an dich: den Bärlauch kannst du auch durch Spinat oder Petersilie ersetzen. Für den typischen Geschmack gib einfach noch eine Knoblauchzehe hinzu. So kannst du das Rezept auch noch genießen, wenn es keinen Bärlauch mehr gibt.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten für das einfache Blechgericht:

Bärlauchkruste:

50 g Bärlauch

3 EL Semmelbrösel

50 g Reibekäse

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Außerdem:

400 g grüner Spargel

300 g Radieschen

1 TL Meersalz

3 EL Weißweinessig

3 EL Olivenöl

500 g Lachsfilet

Die Zubereitung ist unkompliziert und schnell:

Für die Bärlauchkruste: Bärlauch putzen, waschen und trocken schleudern. Zusammen mit Semmelbrösel, Reibekäse, Salz und Pfeffer zu einer bröseligen Masse mixen. Grünen Spargel waschen, den unteren holzigen Teil abschneiden. Radieschen putzen, waschen und vierteln. Gemüse auf ein Backblech geben. Mit Salz, Olivenöl und Weißweinessig würzen. Lachsfilets mit der Hautseite nach unten auf das Gemüse legen. Bärlauchkruste großzügig auf dem Lachs verteilen und gut andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C etwa 30 Minuten backen, bis das Gemüse gar und der Lachs durch ist. Zack - fertig!

Dieser Lachs mit Bärlauchkruste ist perfekt für die Spargel- und Bärlauchzeit. Hier geht's zum Rezept. © Einfach Tasty

So wird der Lachs perfekt

Wenn du deinen Lachs auf den Punkt gebraten haben willst, dann empfiehlt es sich in ein Kerntemperaturmessgerät zu investieren. So musst du nicht raten und bekommst deinen Lachs, wie du ihn am liebsten magst. Alternativ kannst du Fisch auch in einer Salzkruste garen, so bleibt er herrlich saftig.

Die Kerntemperatur wird immer an der dicksten Stelle des Gargutes gemessen:

43 °C : fast roh, mit einer leuchtend orangen Farbe (unbedingt Fisch in Suhl-Qualität verwenden).

: fast roh, mit einer leuchtend orangen Farbe (unbedingt Fisch in Suhl-Qualität verwenden). 50–54 °C : saftig und leicht glasig im Inneren.

: saftig und leicht glasig im Inneren. > 60 °C: von außen nach Innen durchgegart., diese Temperatur sollte nicht überschritten werden.

Generell sollte Lachs nicht zu heiß und zu lange gegart werden, da sich sonst eine weiße Schicht auf der Oberfläche bildet. Dabei handelt es sich um das Eiweiß Albumin, welches bei etwa 70 °C stockt und aus dem Lachs heraustritt. Das ist weder giftig noch beeinflusst den Geschmack, aber je mehr Protein aus den Muskelfasern austritt, desto trockener wird der Lachs.