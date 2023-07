Wenn das Fernweh plagt, dann weiß ein griechischer Reisalat mit Minze Rat

Von: Sandra Keck

Teilen

Auf der Suche nach einer mediterranen Beilage zum Grillen? Dann kommt das schnelle Rezept für einen griechischen Reissalat genau richtig. © Einfach Tasty

Neben Nudeln und Couscous ist Reis eine perfekt sättigende Salatzutat. Feta, Gurke und Minze lassen den Reissalat, wie Urlaub in Griechenland schmecken.

Sobald es wärmer wird und die Tage länger werden, sehen wir uns doch alle nach einfachen Gerichten und Getränken, die nach Urlaub schmecken, oder? Sei es ein eisgekühltes Glas Sangria, was uns gedanklich an der La Rambla in Barcelona sitzen lässt oder knusprige Mini-Pizzen mit Pistazienpesto und Mortadella, die man so sonst nur in Bologna bekommt.

Zum Glück gibt es einige Zutaten, die sofort Urlaubsgefühle nach einem beliebten Reiseziel hervorrufen und die man auch hierzulande gut bekommt: cremiger Feta, gutes Olivenöl und natürlich auch Knoblauch. Diese Zutaten sind Bestandteil vieler griechischen Gerichte, wie selbstgebackenen Pitabrot mit Tsatsiki, Bifteki oder einer bunten Gyros-Bowl, die viele griechische Klassiker miteinander vereint.

Wer sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommt, der sollte sich beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden, um damit immer up to date zu bleiben.

Wer Reis vom Vortag übrig hat, kann ihm ein griechisches Makeover verleihen und daraus einen leckeren Reissalat zaubern. Funktioniert natürlich auch mit Kritharaki-Nudeln.

Perfekt als Beilage zum Grillen und schnell gemacht ist ein griechischer Reissalat:

Für einen leckeren Reissalat „griechischer Art“ braucht man diese Zutaten:

600 g Reis, gekocht und abgekühlt

1 Salatgurke, gewürfelt

250 g Feta, gewürfelt

200 g Cherrytomaten, halbiert

100 g rote Zwiebel, in Streifen

4 EL Minzblättchen, gehackt

2 EL Oregano, gerebelt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Saft einer halben Zitrone (etwa 3 EL)

4 EL Olivenöl

Die Zubereitung ist einfach und dazu auch schnell:

Reis nach Packungsanleitung garen (Einfach Tasty Tipp: für 600 g gekochten Reis, braucht man ca. 200 g ungekochten Reis) und abkühlen lassen. Reis mit Feta, Tomaten, Salatgurke, Zwiebeln, Minzblättchen, Zitronensaft, Olivenöl und Gewürzen in einer Salatschüssel miteinander vermengen. Fertig und genießen! Für den Reissalat eignet sich auch super übriggebliebener Reis vom Vortag.

Erfrischender Sattmacher! Das Rezept, für diesen griechichen Reissalat gibt es hier. © Einfach Tasty

Wen nächstes Mal das Fernweh packt, aber der Erholungsurlaub noch nicht in Sicht ist, der kann sich mit den Einfach Tasty Rezepten an schöne Reiseziele kochen. Viel Spaß!