Mikrowelle optimal nutzen: Vermeiden Sie fünf häufige Fehler

Von: Anna Heyers

Von explosiven Eiern bis hin zu giftigen Dämpfen: Die Mikrowelle ist zwar ein praktisches Helferlein in der Küche, birgt aber auch ein gehöriges Gefahrenpotenzial.

Die Mikrowelle ist nicht nur praktisch und hilft beim schonenden Wiederaufwärmen von Essen und Getränken, sie ist in einigen Fällen auch noch energiesparender als ihre Alternativen. Aber: Bei einigen Dinge sollten Mikrowellenbenutzer aufpassen. Nicht immer ist es ganz ungefährlich, das vielseitige Gerät zu nutzen.

Einiges, zum Beispiel die häufig gefährliche Kombination Mikrowelle und Metall, ist dabei etwas bekannter als anderes. Kennen Sie alle fünf Fehler, die Sie beim Gebrauch der Mikrowelle machen können?

Fehler 1: ganze Peperoni grillen

Ganze, frische Peperoni zum Grillen in die Mikrowelle geben, ist eine schlechte Idee. Denn sie platzen nicht nur mit einem lauten Knall auf – ihre scharfen Dämpfe verteilen sich danach auch noch in der Küche. Das kann zu Husten- und Atemproblemen, Würgereiz, tränenden und brennenden Augen sowie Nasenbluten führen. Besser: In der Pfanne garen.

Fehler 2: Metall oder Alufolie ins Gerät stellen

Vorsicht geboten ist grundsätzlich bei Metall: Töpfe oder Besteck aus Metall oder Aluminium sowie Alufolie sollten Sie auf keinen Fall in die Mikrowelle stellen. Ein Erhitzen kann hier zu Funkenbildung im Gerät führen, da die Mikrowellen vom Metall reflektiert werden. Es sind Fälle bekannt, bei denen Alufolie in der Mikrowelle zu Wohnungsbränden geführt hat. Doch auch wenn Sie die Mikrowelle leer betreiben, kann es zu einem Kurzschluss mit Brandgefahr kommen.

Ausnahme laut weltderphysik.de: ein (Tee-)Löffel. „Er besteht zwar aus Metall, besitzt aber in der Regel keine scharfen Kanten oder Spitzen – daher bilden sich keine Funken. Außerdem reflektiert er die Mikrowellen zum größten Teil; er erwärmt sich also kaum. Das Entscheidende aber ist, dass der Löffel sogenannte Siedekeime zur Verfügung stellt.“ Die Anwesenheit von Siedekeimen verhindert, dass es zum Siedeverzug kommt – die Flüssigkeit also, ganz plötzlich und explosionsartig, austritt.

Fehler 3: Lebensmittel auf oder in Bambusgeschirr erwärmen

Es ist äußerst wichtig, kein Bambusgeschirr oder Plastik-Campinggeschirr in der Mikrowelle zu verwenden. Bei Temperaturen über 70 Grad Celsius können sich giftige Stoffe aus dem Geschirr lösen, insbesondere wenn es Melaminharze enthält. Diese Schadstoffe können in das Essen gelangen und die Raumluft verschmutzen, was zu Reizungen der Augen, Haut und Atemwege führen kann. Im schlimmsten Fall können sie sogar Harnblasen-, Nieren- und Krebserkrankungen auslösen. Tipp: Achten Sie darauf, dass das Geschirr ausdrücklich für die Mikrowellennutzung geeignet ist, oder verwenden Sie Glas- und Porzellangefäße.

Fehler 4: Alles in der Mikrowelle zubereiten

Einige Lebensmittel können in der Mikrowelle leicht platzen, wie zum Beispiel Eier, Kastanien, Tomaten oder Würstchen. Bei Würstchen und Tomaten können Sie jedoch vorbeugen, indem Sie sie vor dem Erhitzen mehrmals mit einer Gabel einstechen.

Es besteht auch die Gefahr, dass Speiseöl und alkoholische Getränke sich bei hoher Hitze entzünden. Trockene Lebensmittel wie Gebäck werden in der Mikrowelle hart und trocken. Da Geflügel anfällig für Salmonellen ist, ist es ratsam, dieses Fleisch (genau wie Fisch und Hackfleisch) grundsätzlich auf dem Herd oder im Backofen zu erhitzen.

Höchste Verletzungsgefahr: Eier gehören nicht in die Mikrowelle Beim Erhitzen eines ganzen Eies in der Mikrowelle können sich Druck und Dampf im Inneren aufbauen. Da die Schale die Ausdehnung des Dampfes behindert, kann dies zu einer plötzlichen Explosion führen. Das kann zu Verletzungen durch heißes Eiweiß und Schalenfragmente führen. Das gilt für ganze Eier mit Schale genauso wie für hartgekochte und aufgeschlagene, nicht verquirlte Eier (z.B. bei pochierten Eiern). Hinweis: Das Einstechen des Eigelbs hilft nicht zuverlässig genug.

Fehler 5: Gefäße fest verschließen

Geschlossene Gefäße sollten nicht in die Mikrowelle gestellt werden, da der entstehende Druck zu Explosionsgefahr führen kann. Verschlossene Behälter sollten vor dem Erhitzen unbedingt geöffnet werden. Bei offenen Gefäßen wie Tassen kann ein Unterteller als Abdeckung dienen. Spezielle Deckel oder geeignetes Mikrowellengeschirr verhindern, dass die Mikrowelle durch Spritzer verschmutzt wird.

Aufgepasst: Seien Sie unbedingt besonders vorsichtig bei Fläschchen mit Babymilch, da sich die Flüssigkeit oft ungleichmäßig erhitzt und Verbrennungen beim Trinken verursachen kann.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.