Sollte man Ketchup im Kühlschrank aufbewahren: Ein Hersteller hat die Debatte jetzt beendet, oder?

Von: Anna Heyers

Ob Ketchup in den Kühlschrank gehört oder nicht, darüber streiten sich in den letzten Wochen immer mehr Menschen. Jetzt versucht der Marktführer den Streit zu schlichten.

Es gibt einige Küchenfragen, die so alt zu sein scheinen wie die Zeit selbst. Kaffee aus der Verpackung nehmen oder in der Verpackung lassen, etwa. Aber keine Frage scheint so kontrovers zu sein wie die, welche Lebensmittel gekühlt werden müssen und welche in der Speisekammer aufbewahrt werden können. Besonders verwirrend ist es, wenn es um Soßen und Ähnliches geht. Es gibt welche, die gekühlt werden müssen, und welche, die es eben nicht müssen. Als Laie ist die Unterscheidung mitunter aber schwer.

In den letzten Wochen hat sich rund um genau dieses Thema ein regelrechter Streit entzündet. Die Frage war: Gehört Ketchup, egal welche Sorte, in den Kühlschrank – oder eben nicht.

Ketchup-Hersteller sagt, wo die Tomatensoße zu stehen hat

Auslöser der Debatte war laut Spiegel.de eine Aussage des Marktführers Heinz. Auf Twitter verkündete der britische Account nachdrücklich, dass Ketchup gefälligst in den Kühlschrank gestellt werden solle.

Eine Aussage, die einerseits mit inzwischen mehr als 18.000 Likes auf viel Gefallen stieß, andererseits aber auch eine rege Diskussion auslöste. In den Kommentaren unter diesem Tweet liest man nämlich nicht nur zustimmende Worte, sondern auch Widerspruch. Da wird zum Beispiel die Frage gestellt „Warum der Ketchup im Supermarkt denn nicht gekühlt steht“ oder geschrieben, dass er ins Regal gehört, denn „Menschen, die ihn in den Kühlschrank stellen, haben Probleme“.

Im Supermarkt stehen die Ketchup-Flaschen im Regal. Eine ideale Aufbewahrung – solange sie nicht angebrochen sind. Nach dem Öffnen sollten sie in den Kühlschrank, empfiehlt Marktführer Heinz. © Jakub Porzycki/Imago

Ketchup-Debatte lebt immer wieder auf

Der Streit um die Lagerung von Ketchup lebt außerdem immer wieder neu auf. Auslöser waren dabei häufig Äußerungen im Internet – ganz egal, ob von Privatpersonen oder Prominenten. Als Beispiel nennt Spiegel etwa die amerikanische Rapperin Cardi B, die 2019 mit ihrem Tweet, dass Menschen, die ihren Ketchup im Kühlschrank aufbewahren, nicht zu trauen sei, eine Diskussion auslöste.

Ketchup-Hersteller heißt die Diskussion an – eine Marketing-Masche?

Da Heinz nach seiner Aussage, wo Ketchup-Flaschen gelagert werden sollte, auch noch eine Umfrage veröffentlichte, könnte der Tweet auch als clevere Marketing-Masche gesehen werden.

Denn immerhin ist Ketchup, und insbesondere die Marke Heinz (wissen Sie, was die Zahl 75 auf der Flasche bedeutet?), jetzt wieder in aller Munde – wenn vielleicht auch nicht immer wortwörtlich.

Wie sollte Ketchup denn nun gelagert werden?

Wie Ketchup am Ende wirklich gelagert werden sollte? Das ist in den meisten Fällen direkt auf der Flasche nachzulesen. Solange sie geschlossen ist, kann sie durchaus bei Raumtemperatur (wie auch Tomaten selbst) gelagert werden, wie es auch der Supermarkt macht. Aber nach dem ersten Einsatz, sollte die Soße in den Kühlschrank wandern.

Was auf den Heinz-Flaschen steht:

Deutschland : Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren

: Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren Großbritannien : Nach dem Öffnen kühlen und innerhalb von acht Wochen verzehren

: Nach dem Öffnen kühlen und innerhalb von acht Wochen verzehren Vereinigte Staaten: Für die besten Ergebnisse: Nach dem Öffnen kühlen

