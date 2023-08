Grillfehler geschehen schnell: So vermeiden Sie die häufigsten Reinfälle

Von: Carina Baier

Grillfehler können immer passieren, vor allem dann, wenn es hektisch zugeht. Wie Sie die häufigsten fünf Pannen ganz einfach vermeiden.

Grillen und Sommer – eine untrennbare Kombination. Bereits mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kehrt bei vielen die Sehnsucht nach dem rauchenden Grill zurück. Und spätestens wenn Ihre Nachbarn das gute Stück anheizen, lässt der Duft das Wasser im Mund zusammenlaufen. Werfen Sie nun auch Ihren Grill an? Dann stellen Sie sicher, dass Ihnen nicht einer oder sogar mehrere der folgenden Grillfehler passieren. Worauf es ankommt, erfahren Sie im Folgenden.

1. Grillfehler: Alles auf einmal

Dicht an dicht reihen sich Würstchen, Fleisch und Gemüse auf dem Rost. Die Stücke sollen schließlich gleichzeitig fertig sein, denn alle wollen gemeinsam essen. Doch Halt! Schaffen Sie unbedingt die richtigen Bedingungen für das jeweilige Grillgut. Der richtige Weg: genügend Platz und verschiedene Temperaturzonen.

Ordnen Sie die Kohle in einer Treppenform mit drei Stufen an.

Ganz oben breitet sich die höchste Hitze aus. Hier grillen Sie beispielsweise Rindfleisch kurz an.

Anschließend wird das Steak auf die mittlere Stufe verschoben. Sobald es dort die gewünschte Garstufe erreicht hat, kann es auf der niedrigsten Stufe warmgehalten werden.

Würstchen grillen Sie zuerst auf der mittleren und dann auf der höchsten Stufe.

2. Grillfehler: Zu häufiges Wenden

So wenig wie möglich lautet hier das Motto! Wenden Sie Ihr Fleisch maximal vier Mal – und nicht zu früh. Sonst stoppt der Garprozess der noch eben aufgelegten Seite und das Ergebnis: ein trockenes, zähes Fleisch. Braten Sie Ihr Steak lieber auf beiden Seiten scharf an und lassen es anschließend auf der mittleren Stufe gar ziehen. Wenn Sie Wert auf ein schönes Streifenmuster legen, müssen Sie das Fleisch zweimal auf jeder Seite wenden. Aber Achtung: Das sogenannte Branding funktioniert nur bei hochwertigen Grills. Dafür müssen die Roststäbe hohe Temperaturen erreichen.

Grillen Sie das Fleisch und Gemüse mit genügend Abstand zueinander und verschiedenen Temperaturen. © PantherMedia / alexraths

3. Grillfehler: Eine Gabel benutzen

Verwenden Sie geeignetes Grillbesteck: am besten eine Grillzange. Mit einer Gabel stechen Sie unnötig in das Grillgut hinein. So treten der wertvolle Saft und das Fett aus. Das Resultat: ein zähes und trockenes Fleisch. Außerdem wirbelt die heruntertropfende Flüssigkeit Asche auf, die dann wiederum auf Ihrem Essen landet.

4. Grillfehler: Mit Bier ablöschen

Haben Sie es auch schon versucht: die Grillflammen mit Bier zu löschen? Trinken Sie es lieber! Denn es wird gefährlich, wenn sich durch die Flüssigkeit der Brand noch mehr entfacht. Verdampft das Bier, entstehen außerdem gesundheitsschädliche Stoffe. Wünschen Sie sich den herben Biergeschmack auf Ihrem Fleisch? Legen Sie Ihr Grillgut nicht in der puren Flüssigkeit ein — dadurch wird es nur bitter. Greifen Sie lieber auf eine kräftige Biermarinade zurück.

5. Grillfehler: Alufolie verwenden

Alufolie und -schalen sind beliebte Hilfsmittel. Doch sie sind gar nicht so nützlich, wie Sie vielleicht denken: Das Grillgut bleibt meist an ihnen festkleben und die Hitze wird durch das Material gestoppt. Verwenden Sie lieber eine Grillschale aus Edelstahl oder natürliche Alternativen wie Bananen- und Weinblätter.