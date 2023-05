Grundrezept für den Hefeteig Ihrer Träume – wie der Teig besonders fluffig wird

Von: Janine Napirca

Für das Grundrezept zum perfekten Hefeteig brauchen Sie neben sieben Zutaten vor allem eines: ein wenig Übung – aber die lohnt sich am Ende, versprochen.

Um den perfekten Hefeteig für ein mediterranes Olivenbrot oder Fladenbrot wie Naan und Pita selber zu backen, braucht es neben dem Grundrezept vor allem eines: Übung. Es ist noch Bäckermeister vom Himmel gefallen und Profibäckerin wird man nicht über Nacht. Aber was genau versteht man eigentlich unter einem Hefeteig? Namensstifter ist das Triebmittel, das dem Hefeteig seine fluffige Textur verleiht. Durch den enthaltenen Zucker, der mithilfe der Hefe in Kohlenstoffdioxid und Alkohol umgewandelt wird, geht der Teig auf und das ganz besondere Hefeteig-Aroma kann sich entfalten.

Wie fluffig Ihr Hefeteig tatsächlich wird, hängt auf der einen Seite vom Mehl ab: Weizenmehl ist luftiger, Roggenmehl eher kompakt. Verwenden Sie auf der anderen Seite zu viel Hefe, geht der Teig zu schnell auf und fällt in sich zusammen, nehmen Sie hingegen zu wenig, geht er eventuell gar nicht auf. Ein heißer Ofen und eine trockene Umgebung fördern eine knusprige Kruste, während ein kühler Ofen und eine feuchte Umgebung dazu führen können, dass die Kruste weicher bleibt.

Tipp: Hefeteig optimal gehen lassen Hefeteig hasst Zugluft! Er mag es mollig warm, damit er ungestört schön fluffig sein Volumen verdoppeln kann. Besonders gut gelingt dies in einer Hefeteigschüssel mit Gelkissen (werblicher Link). Das Gelkissen speichert Wärme und gibt diese gleichmäßig an den Teig ab, der Deckel verhindert ungewollte Zugluft.

Hefeteig: Mehr als nur ein Leckerbissen – warum selbst gebackener Hefeteig auch für Ihre Gesundheit gut ist

Hefeteig selbst zu backen hat verschiedene Vorteile. Zum einen ist der durch die Hefe luftige Teig vielseitig einsetzbar, weil er sich für unterschiedliche Backwaren, wie beispielsweise Brot, Brötchen, Pizza und Gebäck, eignet. Zum anderen ist selbstgemachter Hefeteig wesentlich gesünder als gekaufte Backware – denn er enthält keine Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker.

Für den perfekten Hefeteig brauchen Sie nur sieben Zutaten. © Westend61/Imago

Da Hefeteig ein wichtiger Lieferant für Kohlenhydrate, Proteine und Ballaststoffe ist, können Sie ihn in Maßen bedenkenlos verzehren. In Maßen deshalb, weil Hefeteig zwar nahrhaft, aber auch kalorienreich ist. Wenn Sie Vollkornmehl statt Weizenmehl zum Backen verwenden, wird es noch gesünder: dann sind noch mehr Ballaststoffe und zudem wertvolle Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Einerseits regulieren Sie so Ihren Blutzuckerspiegel, andererseits wird der Verdauungsprozess gefördert und das Risiko an Herz-Kreislauf-Schwäche oder Diabetes zu erkranken reduziert.

Zutaten für das Grundrezept: Wer will guten Hefeteig backen, der muss haben sieben Sachen

500 g Mehl

1 Würfel Hefe

50 g Zucker

250 ml lauwarme Milch

80 g weiche Butter

1 Ei

1 Prise Salz

Von Kneten bis Gehenlassen: So gelingt die Zubereitung des perfekten Hefeteigs wie vom Profi

Sieben Sie das Mehl in eine Schüssel und formen Sie eine kleine Mulde in der Mitte, in die Sie die Hefe bröckeln und mit etwas Zucker und lauwarmer Milch vermengen. Lassen Sie die Hefe circa zehn Minuten ruhen, sodass sie Blasen bildet. Fügen Sie anschließend die übrige Milch und den restlichen Zucker hinzu, ebenso wie die weiche Butter, das Ei und eine Prise Salz. Verkneten Sie alle Zutaten gut miteinander, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Lassen Sie den Hefeteig in der zugedeckten Schüssel an einem warmen Ort eine Stunde lang gehen, damit er sich verdoppelt. Kneten Sie den Teig danach noch einmal kräftig durch, bevor Sie ihn je nach Rezept zu Brot, Brötchen, Hefezopf oder Pizza weiterverarbeiten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Janine Napirca bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.