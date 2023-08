Hackfleisch richtig einfrieren: Tipps für eine längere Haltbarkeit

Von: Yannik Lurz

Lebensmittel besser einfrieren statt wegwerfen: Erfahren Sie, wie Sie Hackfleisch einfrieren, um es länger haltbar zu machen und Ressourcen zu schonen.

Nachhaltigkeit und der sparsame Umgang mit Ressourcen werden immer wichtiger. Daher ist es unerlässlich, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Eine effektive Methode, um etwa Hackfleisch länger haltbar zu machen, ist das Herunterkühlen unter den Gefrierpunkt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Hackfleisch richtig einfrieren und worauf Sie dabei achten sollten.

Hackfleisch haltbar machen: Ist das Fleisch frisch?

Der erste Schritt für eine optimale Haltbarkeit von Hackfleisch: Verfallsdatum checken. Achten Sie darauf, dass das Fleisch frisch ist. Idealerweise sollten Sie das Hackfleisch am selben Tag einfrieren, an dem Sie es gekauft haben. Vermeiden Sie es, bereits aufgetautes Hackfleisch erneut einzufrieren. So verhindern Sie, dass sich Bakterien im Fleisch vermehren.

Hackfleisch einfrieren: Vorbereitung und Portionierung

Bevor Sie das Hackfleisch einfrieren, empfiehlt es sich, es zu portionieren. Durch die Aufteilung in kleinere Portionen erleichtern Sie sich das spätere Auftauen. Außerdem können Sie nur die benötigte Menge entnehmen, ohne den Rest zu verschwenden. Nutzen Sie am besten wiederverschließbare Gefrierbeutel oder luftdichte Behälter, um die Hackfleischportionen zu einzufrieren.

Hackfleisch luftdicht verpacken und beschriften

Luft ist der Feind von eingefrorenem Hackfleisch, da sie Gefrierbrand verursachen kann. Das beeinträchtigt die Qualität und den Geschmack des Fleisches. Stellen Sie sicher, dass Sie die Luft so gut wie möglich aus den Gefrierbeuteln entfernen, bevor Sie diese verschließen. Alternativ verwenden Sie Vakuumiergeräte, um das Hackfleisch luftdicht zu verpacken.

Vergessen Sie zudem nicht, die Beutel mit Datum zu beschriften. Dadurch behalten Sie stets den Überblick und können ältere Portionen zuerst verbrauchen.

Hackfleisch einfrieren: die richtige Lagertemperatur

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gefrierschrank konstant bei mindestens -18 °C eingestellt ist. Bei dieser Temperatur bleiben die Nährstoffe im Hackfleisch optimal erhalten, und das Wachstum von Mikroorganismen wird verlangsamt. Eingefroren hält sich das Hackfleisch bis zu vier Monate.

Eingefrorenes Hackfleisch richtig auftauen

Das Hackfleisch liegt in der Gefriertruhe und soll jetzt den Weg auf den Teller finden. Wie geht das am besten? Auch wenn Sie Ihr Fleisch auftauen, sollten Sie bestimmte Dinge beachten. Andernfalls könnten Sie beispielsweise Bakterienwachstum befördern. Am sichersten ist es, das gefrorene Hackfleisch im Kühlschrank langsam über mehrere Stunden oder über Nacht aufzutauen. Schnelles Auftauen in der Mikrowelle oder durch Eintauchen in warmes Wasser ist nicht empfehlenswert – Bakterien mögen die lauwarmen bis warmen Temperaturen sehr gerne.

Beachten Sie die genannten Tipps und tragen Sie Ihren Teil zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Ihr gefrorenes Hackfleisch wird Ihnen dankbar sein – genauso wie Ihre Umwelt!

