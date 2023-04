10 schnelle und einfache Snacks gegen deinen Heißhunger

Von: Eva Lipka

Herzhaft oder süß? Beides! Und dazu noch einfach, schnell und mit wenigen Zutaten zuzubereiten. Die folgenden 10 Rezepte sind genau das Richtige gegen deinen Heißhunger. © Einfach Tasty, Orbon Alija/Getty Images

Der Fressflash kickt und du hast richtig Heißhunger auf ein paar leckere Snacks? Hier findest du 10 schnelle und einfache Rezepte, für die du alle Zutaten da hast.

Wer kennt es nicht? Du liegst abends im Bett, hast vor einigen Stunden gegessen und dann überkommt er dich: der Heißhunger. Meistens kann ich mich dann nicht entscheiden, was ich will. Süß oder salzig? Am besten beides. Vor allem schnell muss es gehen und die Zutatenliste sollte auch nicht allzu lang sein.

Um dir die Suche zu erleichtern, habe ich dir mal zehn Rezepte herausgesucht, mit denen du deinen Heißhunger stillen kannst:

1. Keks-Pudding-Schnitten

Das Rezept für Keks-Pudding-Schnitten schmeckt Groß und Klein. © Einfach Tasty

Sahne, Pudding, Butterkekse. Einfach eine genial einfache und leckere Kombination. Und aufs Backen kannst du auch verzichten. Die Keks-Pudding-Schnitten kommen am Ende einfach ins Gefrierfach. Easy going!

2. Blätterteigstrudel mit Schinken und Käse

Sieht das nicht lecker aus? Das Rezept für einen Blätterteigstrudel mit Schinken und Käse findest du hier. © Einfach Tasty

Es ist immer praktisch, eine Packung Blätterteig zu Hause zu haben. Ganz klassisch füllen wir in diesem Rezept den Blätterteigstrudel mit Käse und Schinken, aber deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Prinzip kannst du den Blätterteigstrudel so füllen, wie du es am liebsten magst.

3. Schokoladen-Mousse

Dieses Blitz-Dessert besteht nur aus zwei Zutaten (Symbolbild). © agefotostock / IMAGO

What? Für diese Schokoladen-Mousse brauchst du nur zwei Zutaten. Also worauf wartest du noch?

4. Pasta Quattro Formaggi

Authentisch italienisch: Pasta Quattro Formaggi, per favore! Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Pasta mit Vierkäse-Sauce geht einfach immer. Welchen Käse du zu deinem Rezept für Pasta Quattro Formaggi hinzufügst, ist dir überlassen. Schmeiß einfach alle Käsereste aus dem Kühlschrank zusammen. Zur Not wird es halt eine Pasta Tre, Due oder Uno Formaggi. Schmeckt trotzdem, versprochen.

5. Cheeseburger-Waffeln

Dieses Rezept für schnelle Cheeseburger-Waffeln überzeugt auf ganzer Linie. © Einfach Tasty

Auch hier gilt: alles was schmeckt, kann rein. Ist einfach wahnsinnig praktisch, wenn man die Burgerbuns einfach in das Waffeleisen schmeißt. Wieso bin ich nicht früher auf diese bestechend brilliante Idee gekommen? Zum Rezept für die Cheeseburger-Waffeln geht‘s hier.

6. Lasagne-Suppe

Vollgepackt mit den besten Lasagnezutaten schmeckt dieses Lasagne-Suppen-Rezept garantiert der ganzen Familie. © Einfach Tasty

Ich stehe so hart auf Lasagne. Und hä? Wie geil ist das denn? Du schmeißt einfach alles in einen Topf, was du sonst mühselig in einer Auflaufform schichtest und zack, da ist sie, die Lasagne-Suppe. Die paar Lasagneplatten, die noch in der letzten Ecke deines Schrankes liegen, sind dann auch endlich mal weg.

7. Tortilla Chips mit Schokolade

Außergewöhnlich gut. Das Rezept für Tortilla Chips mit Schokolade wird dein neuer Favorit für einen kleinen Snack zwischendurch. © Einfach Tasty

Oh, yes! Ich liebe es verschiedene Lebensmittel in Schokolade zu dippen. Hier sind es Tortilla Chips mit Schokolade. Die Tortillas stehen bestimmt neben den Lasagneplatten im Schrank und warten nur darauf, endlich verwendet zu werden. Mein persönlicher Favorit? Brezel in Schokolade tränken. Ihr werdet nie wieder einen anderen Snack essen wollen.

8. Quesadillas

Dieses einfache Rezept für Raclette-Quesadilla mitkannst du deine Dinner-Reste verwerten. © Einfach Tasty

Du magst deine Tortillas lieber herzhaft? Dann fülle sie doch einfach mit allem, was dir in den Sinn kommt und pack sie dann in den Backofen. Und fertig sind die Quesadillas!

9. Brezel-Chips

Diese knusprigen Brezel-Chips mit Käse Dip sind die ideale Kartoffelchipsalternative. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Apropos Brezel. Den alten Brezeln und auch andere Brötchen vom Vortag kannst du neues Leben einhauchen, indem du sie marinierst und anbrätst. Ein leckerer Dip macht die Brezel-Chips zum perfekten TV-Snack.

10. Gefüllte Brötchen mit Ei und Speck

Das Rezept für gefüllte Osterbrötchen solltest du dir für deinen nächsten (Oster-)Brunch abspeichern. © Einfach Tasty

Einfach ein Gamechanger. Wenn du perfekte weich gekochte Eier liebst, dann solltest du sie ab jetzt im Backofen zubereiten. Beim Rezept für gefüllte Brötchen sind viele Kombinationen denkbar, aber an deiner Stelle würde ich auf keinen Fall auf das Ei verzichten.

Resteverwertung ist cool!

Jetzt mal ganz ehrlich. Jedes Jahr wirft jede:r Verbraucher:in in Deutschland 78 Kilogramm Lebensmittel weg. Bei den Rezepten, die ich dir herausgesucht habe, kannst du easy verschiedene Kombinationen ausprobieren. Schau doch mal, was sich in den Tiefen deines Kühlschrankes so versteckt und lass deiner Fantasie freien Lauf. Viel Spaß beim Ausprobieren!