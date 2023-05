Himbeeren richtig lagern: Früchte erst vor dem Verzehr waschen

Aufbewahrung

Marmelade, Kuchen oder pur – Himbeeren sind vielseitig. Doch wie bleiben sie lange frisch? Indem Sie sie richtig lagern.

Egal ob als Snack oder auf Gebäck: Himbeeren sind vielseitige und vor allem leckere Früchte. Die Frucht ist kalorienarm, dafür reich an Vitamin C. 100 Gramm Himbeeren enthalten 25 mg des Vitamins, das entspricht fast 25 Prozent des Tagesbedarfs. Händler und Märkte verkaufen das Obst meist in Schalen – aber sollte es auch darin aufbewahrt werden? Wir verraten, wie Himbeeren möglichst lange frisch bleiben.

Wann hat die Himbeere Saison?

Wer auf regionalen Anbau achtet, hat nur ein kurzes Zeitfenster, um Himbeeren nachhaltig zu kaufen. Denn hierzulande erhalten Sie deutsche Himbeeren nur von Juni bis September. Importierte Früchte besitzen einen teils langen Anreiseweg und dadurch eine schlechte Klimabilanz. Außerdem schmecken regionale Himbeeren besser: die Frucht kommt quasi frisch vom Feld. Wie bei der Erdbeere gibt es auch bei der Himbeere in Deutschland Äcker, wo Sie selbst pflücken können. Dann entspricht Ihr An- und Abreiseweg auch dem der Himbeere.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

So bleiben Himbeeren lange frisch

+ Himbeeren können gut eingefroren werden. So halten sie sich bis zu sechs Monate. Im Kühlschrank sollten Sie die Himbeeren nach drei Tagen verzehren. © Rene Traut/Imago

Ob frisch gepflückt oder im Supermarkt gekauft: Die optimale Lagerung der Himbeere entscheidet darüber, wie lange die Frucht haltbar bleibt. Sie sollten darauf verzichten, das Obst bereits nach dem Kauf mit Wasser abzuspülen. Dadurch zerstören Sie den natürlichen Schutzmantel. Warten Sie damit am besten bis kurz vor dem Verzehr.

Tipp für längere Haltbarkeit: Himbeeren mit kaltem Wasser in einem Sieb vorsichtig abspülen. Anschließend in einer Lösung aus einem Teil Essigessenz und acht Teilen Wasser einweichen. Danach sorgfältig trocken tupfen. Die Himbeeren mit Küchenpapier bedeckt in einem luftdichten Behälter lagern.

Himbeeren richtig im Kühlschrank lagern

Um die Himbeere ideal aufzubewahren, empfiehlt sich ein flacher Teller im Kühlschrank. Legen Sie ein Küchentuch auf die Unterlage, damit die Beeren nicht feucht werden. Breiten Sie die Früchte sorgfältig darauf aus. Entfernen Sie zudem matschige oder faulige Beeren. Besitzt Ihr Kühlschrank ein Obst- und Gemüsefach, nutzen Sie dieses. Ansonsten platzieren Sie Ihre Himbeeren im unteren Teil des Kühlschranks. Falls Sie die Früchte abdecken möchten, nehmen Sie erneut ein Küchentuch. Vermeiden Sie Folie, da die Feuchtigkeit sonst nicht entweichen kann. Die wichtigsten Informationen zur Lagerung zusammengefasst:

Himbeeren auf einer flachen Unterlage lagern

Früchte möglichst trocken halten

Schlechte Himbeeren entfernen

Im unteren Teil des Kühlschranks aufbewahren

Wie lange sind Himbeeren haltbar?

Im Kühlschrank halten sich Himbeeren bis zu drei Tage. Frieren Sie die Früchte ein, verlängert sich die Haltbarkeit auf bis zu sechs Monate. Ansonsten gibt es zahlreiche Rezepte und Kuchen-Rezepte, um die Himbeeren zu verwerten.

Rubriklistenbild: © Rene Traut/Imago