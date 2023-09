Nachhaltigkeit in der Küche: Knoblauch clever haltbar machen

Von: Yannik Lurz

Haltbarkeit und Genuss vereint: Erfahren Sie fünf clevere Methoden, um Knoblauch aufzubewahren und Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

Wie Sie Knoblauch auf verschiedene Arten haltbar machen können? Profitieren Sie nicht nur von seinem unverwechselbaren Aroma, sondern vermeiden Sie auch unnötige Lebensmittelverschwendung.

Knoblauch haltbar machen: natürliche Konservierung für langanhaltende Frische

Eine bewährte Methode, um Knoblauch haltbar zu machen: Knoblauch trocknen. Schälen Sie die Knoblauchzehen und legen Sie sie auf ein Gitter oder Backpapier an einem warmen, trockenen Ort. Sie vermeiden Schimmel, wenn Sie die Zehen in einem gut belüfteten Raum aufhängen. Nach einigen Wochen sind die getrockneten Zehen bereit zur Verwendung. Sie lassen sich für viele Gerichte einsetzen oder auch zu Pulver zermahlen.

Eingelegter Knoblauch hält im Glas zwei Wochen lang frisch. © PeteerS/Imago

Knoblauch einfrieren: Frische bewahren und immer griffbereit haben

Knoblauch lässt sich hervorragend einfrieren und behält dabei seinen vollen Geschmack und die wertvollen Inhaltsstoffe. Zerkleinern Sie die geschälten Zehen oder pressen Sie sie zu Knoblauchpaste. Alternativ können Sie auch gehackten Knoblauch nutzen – die Arbeitsschritte bleiben gleich.

Füllen Sie die Paste in Eiswürfelformen oder kleine Behälter. Stellen Sie sie ins Gefrierfach. Genießen: Die gefrorenen Portionen können Sie dann bei Bedarf leicht entnehmen und in Ihren Gerichten verwenden.

Knoblauch eingelegt in Öl: Eine aromatische Delikatesse

Eine fantastische Möglichkeit, das volle Aroma zu bewahren: Knoblauch in Öl einlegen. Eingelegter Knoblauch ist auch eine köstliche Delikatesse für die gehobene Küche. Schälen Sie die Knoblauchzehen und legen Sie sie in ein steriles Glas. Gießen Sie Olivenöl über die Zehen, bis sie vollständig bedeckt sind. Verschließen Sie das Glas gut und bewahren Sie es im Kühlschrank auf. So können Sie den eingelegten Knoblauch für Salate, Saucen und vieles mehr verwenden.

Knoblauch in Essig einlegen: säuerliche Frische für viele Gerichte

Schälen Sie die Zehen und geben Sie sie in ein sauberes Glas. Erhitzen Sie Essig mit etwas Salz und Zucker, bis sich beide aufgelöst haben. Gießen Sie die Mischung über den Knoblauch. Verschließen Sie das Glas und stellen Sie es an einen kühlen Ort.

Der eingelegte Knoblauch eignet sich hervorragend als Beilage zu Fleischgerichten, Sandwiches und Salaten.

Knoblauch fermentieren: Wertvolle Inhaltsstoffe erhalten

Eine traditionelle Methode, um Knoblauch haltbar zu machen: Fermentieren Sie die Knolle. Gleichzeitig erhalten Sie so seine gesundheitsfördernden Eigenschaften. Schälen Sie die Knoblauchzehen und legen Sie sie in ein Glas. Bedecken Sie die Zehen mit einer Salzlake (1 Liter Wasser + 60 Gramm Salz) und verschließen Sie das Glas luftdicht. Lassen Sie den Knoblauch für einige Wochen bei Raumtemperatur fermentieren. Anschließend können Sie ihn im Kühlschrank aufbewahren und für Ihre Kochkreationen verwenden.

Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist entscheidend, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Indem Sie Knoblauch und andere Lebensmittel sorgfältig lagern und haltbar machen, können Sie Lebensmittelverschwendung reduzieren. Gleichzeitig haben Sie so jederzeit köstliche Zutaten für Ihre kulinarischen Experimente zur Hand.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Yannik Lurz sorgfältig überprüft.