Herbstliches aus dem Ofen: Gebackene Kürbis-Spalten mit Schafskäse

Von: Clara Kistner

Mit dem Herbst naht die von vielen Menschen sehnsüchtig erwartete Kürbis-Saison. Sowohl herzhafte Speisen, als auch zahlreiche süße Desserts lassen sich aus dem Gemüse zaubern.

Wer sich pünktlich zum Saisonauftakt ein leuchtend oranges Exemplar im Supermarkt sichern kann, steht nun vor der Qual der Wahl. Neben der allbekannten Kürbiscremesuppe lässt sich das Gemüse auch in diverse klassische Pasta- und Risotto-Gerichte integrieren. Wenn Sie sich allerdings ein weniger aufwendiges Rezept mit einer überschaubaren Anzahl an Zutaten wünschen, schafft der Kürbis auch hier Abhilfe. So lässt er sich mit wenigen Handgriffen köstlich im Ofen zubereiten.

Kürbis – das perfekte Superfood für den Herbst

Nicht nur seine Vielseitigkeit in der Zubereitung macht den Kürbis für die Herbstküche unwiderstehlich. Brokkoli zählt, laut ndr.de, zu den besonders vitamin- und mineralstoffreichen Gemüsesorten. Sowohl Kalzium, Kalium, Eisen und Magnesium lassen sich dem Körper durch das Gemüse zuführen, als auch Betacarotin (die Vorstufe von Vitamin A), Vitamin E und Linolsäure.

Mit frischer Petersilie oder fruchtigen Granatapfelkernen garniert, werden Ihre gebackenen Kürbis-Spalten zur wahren Geschmacksexplosion. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Das Kürbis-Fleisch und die Kerne sind ballaststoffreich und regeln so die Verdauung. Zudem hält Sie das Gemüse so länger satt. Die Kürbiskerne und das aus dem Gemüse gewonnene Öl enthalten außerdem wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

Zutaten für die gebackenen Kürbisspalten mit Fetakäse

Für zwei Portionen der vegetarischen Hauptspeise (oder als leckere Beilage für vier Personen)

Einen großen Hokkaido-Kürbis

100 bis 150 g Schafskäse (ganz nach Geschmack)

Olivenöl

Bevorzugte getrocknete Kräuter (beispielsweise Kräuter der Provence)

Salz und Pfeffer

Tipp: Optional können Sie Ihre Kürbis-Spalten nach dem Backen noch mit frischer Petersilie oder fruchtigen Granatapfelkernen garnieren. Diese sorgen für ein besonders vollmundiges Geschmackserlebnis.

So wird der Kürbis aus dem Ofen in drei schnellen Schritten zubereitet

Während Ihr Backofen auf 175 °C Umluft vorheizt, waschen und trocknen Sie zunächst Ihren Hokkaido-Kürbis. Halbieren Sie ihn anschließend. Nachdem die Kerne mit einem Löffel entfernt wurden, werden die Kürbis-Hälften in nicht zu dicke Spalten geschnitten. Legen Sie ein Backblech (oder eine großflächige Backform) mit Backpapier aus und platzieren Sie anschließend Ihre Kürbis-Spalten darauf. Zerbröseln Sie Ihren Fetakäse mit den Händen über dem geschnittenen Gemüse und benetzen Sie alles mit ausreichend Olivenöl. Würzen Sie abschließend mit Salz, Pfeffer und den Kräutern Ihrer Wahl, bevor Sie das Blech in den vorgeheizten Ofen schieben. Nach etwa einer halben Stunde können Sie den gebackenen Kürbis wieder hinausnehmen und genießen. (Für einen schmackhaften Frischekick kann das Gemüse noch mit Petersilie und Granatapfelkernen garniert werden.) Guten Appetit!

Entscheiden Sie sich für die Zubereitungsvariante Ofen, lässt sich das vielseitige Gemüse unter anderem auch in einen Kürbis-Käsekuchen, knusprige Brötchen oder in einen herbstlichen Flammkuchen verwandeln.