Boah... diese einfachen Knoblauchknoten sind so lecker, die gehören glatt verboten

Von: Sandra Keck

Das Rezept für schnelle Knoblauchknoten solltest du dir nicht entgehen lassen. © Einfach Tasty

Von den Pizzerien New Yorks nun in deine Küche: Knoblauchknoten (Garlic Knots) sind eine typische Vorspeise und ähneln dem uns bekannten Knoblauchbaguette.

Am 19. April wird in den USA der „Knoblauch-Tag“ gefeiert und wir feiern mit!

Falls du heute noch ein Date hast, aber trotzdem Lust auf aromatische Backwaren, dann empfehle ich dir lieber diese einfachen Mini-Kräuterbaguettes anstelle der Knoblauchknoten. Oder du ersetzt die aromatische Knolle einfach durch dessen wilden Verwandten Bärlauch und zauberst leckere Bärlauch-Cruffins. Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: würziger Knoblauchgeschmack, aber keine Knoblauchfahne.

Für alle anderen gilt: Ran an den Knoblauch, fertig, knoten!

So geht‘s:

Für die leckeren Knoblauchknoten brauchst du nur wenige Zutaten:

1 Knolle Knoblauch

1 TL Olivenöl

1 Prise Salz

150 g Butter

6 Knoblauchzehen, fein gehackt

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1,5 TL Knoblauch-Granulat

10 g Petersilie, gehackt

1 Pck. (à 400 g ) Frischteig für Sonntagsbrötchen

So einfach ist die Zubereitung:

Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Knoblauch an der Spitze knapp abschneiden, sodass die einzelnen Knoblauchzehen zu sehen sind. Mit Olivenöl und Salz bestreuen, fest in Alufolie wickeln und im vorgeheizten Backofen etwa 30 Minuten backen, bis der Knoblauch weich ist. In einer Pfanne Butter schmelzen und gebackenen Knoblauch zugeben. Fein gehackten, rohen Knoblauch, Pfeffer, Salz und Knoblauch-Granulat ebenfalls in die Pfanne geben und kurz mitbraten. Zuletzt gehackte Petersilie unterheben. Brötchenteig aus der Verpackung nehmen. Teiglinge halbieren und zu etwa 20 cm langen Strängen formen. Diese ineinander verknoten und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Dabei einen Abstand lassen, da die Brötchen beim Backen aufgehen. Teiglinge mit etwas Olivenöl bestreichen und im noch heißen Backofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten hellbraun backen. Knoten direkt nach dem Backen in der flüssigen Knoblauch-Kräuter-Butter schwenken, sodass sie von allen Seiten benetzt sind. Noch warm genießen!

Wer will schon Kräuterbaguettes, wenn man diese leckeren Knoblauchknoten haben kann? Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty