Lebensmittel bei Hitze richtig lagern: Der Kühlschrank ist nicht immer die beste Lösung

Aufbewahrungstipps

Manche Obst- und Gemüsesorten halten sich im Kühlschrank nicht länger, sondern verderben sogar schneller. Außerdem kann der Geschmack verloren gehen.

Der Sommer macht mit den hohen Temperaturen nicht nur Mensch und Tier zu schaffen, auch einige Lebensmittel vertragen die Hitze nicht besonders gut und verderben schneller als im Winter. Deshalb werden Obst und Gemüse an heißen Tagen gerne im Kühlschrank aufbewahrt – aber ist das wirklich so sinnvoll? Bei einigen Lebensmitteln auf jeden Fall nicht, denn ihnen bekommen weder die Kälte noch die herrschende Feuchtigkeit im Kühlschrank gut. Manche verderben sogar noch schneller oder erleiden einen erheblichen Geschmacksverlust. Insbesondere Obst- und Gemüsesorte mit hohem Wasseranteil fangen schnell an zu schrumpeln und bekommen braune Stellen.

Richtige Lagerung: Folgende Lebensmittel gehören auch im Sommer nicht in den Kühlschrank

+ Lagern Sie Obst und Gemüse im Sommer im Kühlschrank? Bei einigen Lebensmitteln ist das keine gute Idee. © Lena Ivanova/Zoonar.com/Imago

Gemüse Obst Sonstiges Tomaten Pfirsiche Kaffee Gurken Nektarinen Brot Paprika Pflaumen Honig Auberginen Aprikosen Olivenöl Zucchini Äpfel Tabasco Kartoffeln Bananen Zwiebeln Avocado Knoblauch Beeren Basilikum Zitronen

Beeren sollte man schnell essen und nicht lange im Kühlschrank aufbewahren, da sie schnell an Geschmack verlieren. Besser wäre es, Himbeeren, Brombeeren und Co. einzufrieren, wenn man sie nicht zeitnah verzehren kann. Selbiges gilt für Brot. Bewahren Sie Brot und Kleingebäck auch im Sommer am besten bei Raumtemperatur in einem Brotkasten auf und frieren Sie zu viel gekaufte Brotwaren besser ein, anstatt sie im Kühlschrank zu lagern. Eine Ausnahme ist Weißbrot: Dieses schimmelt besonders schnell an heißen Tagen und kann im Kühlschrank gelagert oder auch eingefroren werden. Informieren Sie sich außerdem, wie Sie das Gemüsefach im Kühlschrank am besten verwenden und welche Lebensmittel nicht nebeneinander gelagert werden sollten.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Unbegrenzte Haltbarkeit? Mindestens zehn Lebensmittel können Sie im Notvorrat bedenkenlos lagern Salz läuft niemals ab. Das beliebte Gewürz, um Speisen zu verfeinern, sollte in jedem Haushalt vorrätig sein. Salz wie Meersalz oder Tafelsalz haben noch nicht einmal ein Mindesthaltbarkeitsdatum, weil es nie abläuft. Lediglich jodiertes Salz oder Kräutersalz sind mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen, da die enthaltenen Zusatzstoffe an Aroma verlieren können. © vvoennyy/Imago Honig hält sich zwar nicht ewig, aber ganz schön lange – richtig gelagert mehrere Jahre. Bewahren Sie Honig am besten trocken, dunkel und kühl auf. © KMNPhoto/Imago Ahornsirup ist hingegen bei richtiger Lagerung ewig haltbar. Luftdicht und kühl muss es für den süßen Sirup sein, den viele gerne über ihre Frühstückspancakes gießen oder das Porridge damit versüßen. © Westend61/Imago Sofern Sie Ihren Weißweinessig nicht durch andere Lebensmittel verunreinigen, ist er ewig haltbar. Dafür sorgt die im Essig enthaltene Säure. © CSH/Imago Maisstärke. Maisstärke zählt zu den Lebensmitteln, die nicht von alleine verderben. Sie können also unbesorgt sein, Ihr Vorrat hält sich ewig – sofern Sie die Stärke richtig, das bedeutet fest verschlossen und trocken, lagern. © J. Pfeiffer/imageBROKER/Imago Zucker. Zucker hält sich ebenso ewig wie Maisstärke, wenn Sie ihn richtig lagern. Das bedeutet kühl, trocken und dunkel. Wird Ihr Zuckervorrat feucht, verdirbt der Zucker aber auch nicht, es bilden sich lediglich Klümpchen. © Kateryna Kolesnyk/Imago Reis. Manche Reissorten wie beispielsweise Basmatireis, Jasminreis oder Wildreis sind unbegrenzt haltbar, wenn Sie sie trocken und luftdicht lagern. Brauner Reis oder länglicher Naturreis enthalten jedoch mehr Fett und können daher schlecht werden. © Vitalii Borovyk/Imago Nudelsäcke. Auch Nudeln können noch lange Zeit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verzehrt werden, wenn Sie sie richtig, das bedeutet trocken und luftdicht, lagern. © Nagy-Bagoly Arpad/Imago Mensch schenkt sich Wasser aus einer Glasflasche in ein Glas ein. Wasser ist unbegrenzt haltbar. Zumindest in Glasflaschen. In Plastikflaschen abgefüllt sollten Sie jedoch das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten, da sich der Geschmack des Wassers verändern kann. Gesundheitsschädlich ist das aber nicht. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago Schnapsflaschen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts kann auch Schnaps bei der richtigen Lagerung geschlossen mehrere Jahre, geöffnet ein bis zwei Jahre aufbewahrt werden. © Manuel Geisser/Imago

Darum sollten Sie Kaffee, Honig, Olivenöl und Tabasco nicht im Kühlschrank aufbewahren

Kaffee: Lagern Sie weder Kaffeebohnen noch -pulver im Kühlschrank, denn Kaffee ist sehr empfindlich im Bezug auf Feuchtigkeit, Sauerstoff, Wärme und Licht. Zum einen nimmt der Kaffee den Geschmack der anderen Lebensmittel, die sich im Kühlschrank befinden, auf. Zum anderen verliert er an eigenem Aroma. Lagern Sie ihn stattdessen dunkel und trocken, beispielsweise in einer Kaffeedose. Im besten Fall füllen Sie die Bohnen bzw. das Pulver überhaupt nicht um und belassen den Kaffee in der Originalverpackung.

Lagern Sie weder Kaffeebohnen noch -pulver im Kühlschrank, denn Kaffee ist sehr empfindlich im Bezug auf Feuchtigkeit, Sauerstoff, Wärme und Licht. Zum einen nimmt der Kaffee den Geschmack der anderen Lebensmittel, die sich im Kühlschrank befinden, auf. Zum anderen verliert er an eigenem Aroma. Lagern Sie ihn stattdessen dunkel und trocken, beispielsweise in einer Kaffeedose. Im besten Fall füllen Sie die Bohnen bzw. das Pulver überhaupt nicht um und belassen den Kaffee in der Originalverpackung. Honig: Weder festen noch Flüssighonig sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, auch nicht im Sommer. Die Kälte führt nämlich dazu, dass der süße Brotaufstrich, der auch gerne in Salatdressings Anwendung findet, schnell kristalisiert. Lagern Sie Ihren Honig daher lieber bei Raumtemperatur.

Weder festen noch Flüssighonig sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, auch nicht im Sommer. Die Kälte führt nämlich dazu, dass der süße Brotaufstrich, der auch gerne in Salatdressings Anwendung findet, schnell kristalisiert. Lagern Sie Ihren Honig daher lieber bei Raumtemperatur. Olivenöl: Dasselbe gilt für Olivenöl – bewahren Sie das Öl nicht im Kühlschrank auf, lagern Sie es besser bei Zimmertemperatur. Andernfalls kann die Konsistenz buttrig bzw. flockig werden.

Dasselbe gilt für Olivenöl – bewahren Sie das Öl nicht im Kühlschrank auf, lagern Sie es besser bei Zimmertemperatur. Andernfalls kann die Konsistenz buttrig bzw. flockig werden. Tabasco: Es ist gar nicht notwendig, scharfe Soßen wie Tabasco im Kühlschrank zu lagern. Denn darin sind bereits Konservierungsstoffe wie Essig und Salz enthalten, die für eine lange Haltbarkeit sorgen. Ebenso wie Honig und Olivenöl können Sie scharfe Soßen einfach bei Raumtemperatur, möglichst lichtgeschützt in einem trockenen Vorratsschrank lagern.

Bevorzugen Sie nach Möglichkeit daher als Lagerungsort den Keller. Wenn Sie keine Alternative als den Kühlschrank haben, umhüllen Sie die Lebensmittel mit einem Küchentuch, um sie vor Feuchte und Kälte zu schützen. Wie lange hingegen offenes Tomatenmark haltbar ist, erfahren Sie hier.

Rubriklistenbild: © Lena Ivanova/Zoonar.com/Imago