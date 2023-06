Trend Oleato-Kaffee: Was bringt Olivenöl im Kaffee wirklich?

Von: Ines Alms

Die Kaffee-Kette Starbucks hat eine neue Spezialität ins Leben gerufen: Espresso, Caffè Latte & Co. mit einem Schuss Olivenöl. Aber was verspricht und hält der Trend?

Cold Brew, Flat White, Lavendel-Latte und jetzt also auch Kaffee Oleato – regelmäßig schwappt eine neue Kaffee- oder Espressospezialität auf den Markt, die sich dort mehr oder weniger lange hält, aber immer höchsten Genuss verspricht. Während viele der verschiedenen Kombinationen oder Brühmethoden nachvollziehbar klingen, wirft die neue Kreation der Starbucks-Kette Fragen auf. Kaffee mit einem Löffel kaltgepresstem nativem Olivenöl extra – kann das schmecken und was soll es bringen?

Was ist Oleato-Kaffee und was soll er bewirken?

Ob als Iced Coffee oder als Caffè Latte – ein Löffelchen Olivenöl soll den „Oleato“ besonders vollmundig machen. © agefotostock/Imago

Vor einigen Jahren machte schon der Bulletproof Coffee, Kaffee mit Butter und bzw. oder (Kokos-)Öl die Runde unter Kaffee-Fans. Richtig durchgesetzt hat sich der fettige Trend für eher Hartgesottene allerdings nie. Starbucks verspricht mit dem Schuss Olivenöl hingegen eine Köstlichkeit am Gaumen – eine samtig feine Textur, die von den Aromen des Öls abgerundet wird. So soll die neue Getränkekreation als Eiskaffee & Co. die ganze Welt erobern. Außerdem könnte einer der Gründe für diese Geschmacks-Kombination auch an der vermeintlich gesunden Wirkung des Kaffee Oleato liegen. Der könnte dank der positiven Wirkungen des Olivenöls, unter anderem auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Entzündungen, die Gesundheit fördern.

Ist das Olivenöl im Kaffee Oleato gesund?

Bekannt ist, dass Fett im Essen und in Getränken ein wichtiger Geschmacksträger ist. Doch mit Olivenöl assoziiert man vermutlich aufgrund der mehr oder weniger dominanten, grasigen, leicht bitter-scharfen Aromen eher ein italienisches Salatdressing als eine bereichernde Zutat in einem meist gezuckerten Milchkaffee oder im Latte macchiato. Genau auf dieses Unerwartete und die Neugier der Kaffee-Fans zielt diese neue Erfindung.

Wissenschaftlich bewiesen ist bisher nicht, ob das Olivenöl im Kaffee gesund ist. Es spricht nur wenig dafür, allein weil die Hitze des Getränks viele wertvolle Inhaltsstoffe wie die zellschützenden Antioxidantien zerstört. Aber was den Geschmack betrifft und die Frage, ob Kaffeesäuren und grasige Olivenölnoten harmonieren – hier gilt wie immer: Erlaubt ist, was schmeckt.