Schoki von Ostern übrig? Nicht verschwenden, sondern für Haferflocken-Crossies verwenden

Von: Eva Lipka

Mit diesem Rezept für schnelle Haferflocken-Crossies wirst du deine Schoko-Osterhasen Reste im Nu los. © Einfach Tasty

Resteverwertung, die Osterversion. Du hast noch Schokolade von Ostern übrig? Mit nur 5 weiteren Zutaten kannst du diese schnellen Haferflocken-Crossies zaubern.

Hey ihr Schokoholics da draußen!



Der Osterhase hat gute Arbeit geleistet. Der arme Kerl hat sich während der Osterzeit die Pfoten wund gearbeitet und massig Schokolade und Eier in deinem Garten verteilt. Jetzt sitzt du da mit einem Haufen Schokolade, die normalerweise bis in alle Ewigkeit in deinem Schrank vergammelt? Was könnte man denn wohl damit anstellen?



Um zu vermeiden, dass sich irgendwann der Nikolaus und der Osterhase in deinem Süßigkeitenregal begegnen, solltest du deine Schokoladenreste mal lieber schnell verwenden. Mit dem Rezept für schnelle Haferflocken-Crossies verwandelst du deine Schoki-Reste von Ostern, wie schon die ganzen Ostereier, in etwas Neues. Wie zum Beispiel in einen leckeren Snack für Naschkatzen, die zu diesen no bake Keks-Pudding-Schnitten sicher auch nicht sein sagen würden. Und mal ganz ehrlich, was gibt es schon Besseres als Schokolade und Haferflocken zu knusprigen Crossies zu vereinen?



Also lasst uns gemeinsam Reste verwerten,

damit nichts im Müll landet zum Verderben.

Aus Schokolade und Haferflocken schnell gemacht,

wird unser Crossie-Genuss zur neuen Macht.



Zieh es dir rein!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

300 g Osterhasen-Schokolade, in Stücke

60 g Zucker

60 ml Milch

1 Päckchen Vanillezucker

100 g Butter

300 g Haferflocken

So einfach ist die Zubereitung:

In einem Wasserbad die Schokolade mit Zucker, Milch, Vanillezucker und Butter unter gelegentlichem Rühren erhitzen, bis eine glatte Masse entsteht. Die Schokoglasur zu den Haferflocken in eine Schüssel geben und unterheben, bis alle Haferflocken mit Schokolade bedeckt sind. Anschließend mithilfe von zwei Esslöffeln kleine Portionen formen und nebeneinander auf einem Backblech mit Backpapier positionieren. Für eine Stunde auskühlen lassen. Und schon bist du fertig. Lass dir die Haferflocken-Crossies schmecken!

Die Reste vom Ostern sind Schnee von gestern. Mit dem Rezept für schnelle Haferflocken-Crossies hast du die Lösung für die Schokoladenreste gefunden. © Einfach Tasty