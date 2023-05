Männlich, weiblich oder nonbinär? Welches Geschlecht Paprika haben können

Teilen

Paprikapflanzen wird nachgesagt, ein eindeutiges Geschlecht zu haben. Tatsächlich sind sie aber weder männlich noch weiblich.

Paprika ist eine Gemüsesorte, die in verschiedenen Farben und Formen vorkommt. Mit ihrer knackigen Konsistenz und ihrem aromatischen Geschmack macht sie sich perfekt in erfrischenden Sommersalaten. Doch auch gekocht sind Paprika richtig lecker und passen beispielsweise gut zu Reisgerichten. Außerdem ist das Gemüse äußerst gesund: Schon 25 Gramm rote Paprika decken den täglichen Bedarf an Vitamin C. Darüber hinaus stecken wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Folat, Magnesium und Zink in den Schoten. Es gibt allerdings einen weit verbreiteten Irrtum über das Gemüse: Im Netz kursiert das Gerücht, dass Paprika ein Geschlecht haben. Das stimmt so aber nicht.

Welches Geschlecht haben Paprika?

In diversen Internet-Videos wird behauptet, dass die Anzahl der Ausbuchtungen Aufschluss über das Geschlecht der Paprika gibt. Eine weibliche Schote habe vier Ausbuchtungen an der Unterseite, während eine männliche lediglich drei Beulen aufweise. Außerdem würden weibliche Paprika süßer schmecken und mehr Samen enthalten. Nach dieser Theorie verrät das Aussehen der Schote also sowohl das Geschlecht als auch den Geschmack der Frucht.

Tatsächlich stimmen diese Behauptungen nicht. Paprikaschoten sind weder weiblich noch männlich, deckt der dpa-Faktencheck auf. Stattdessen hat die Pflanze zwittrige Blüten, das heißt, sie weist sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale auf. Diese Art von Blüte wird auch „einhäusig“ genannt. Die männlichen Bestandteile einer Paprika-Blüte sind die Staubblätter, die den Pollen produzieren, während die weiblichen Merkmale aus dem Fruchtknoten und den darin enthaltenen Eizellen bestehen.

Daraus wird ersichtlich, dass Paprika gar kein eindeutiges Geschlecht haben können. Dementsprechend irrelevant ist der Aspekt, wie viele Ausbuchtungen die Schote an der Unterseite aufweist. Übrigens: Auch andere Gemüsesorten wie Tomate, Zucchini, Gurke und Mais sind zwittrig.

Das Aussehen der Paprika gibt keine Auskunft über ihr Geschlecht. © Wirestock/Imago

Wie läuft die Befruchtung bei Paprikapflanzen ab?

Da beide Fortpflanzungsorgane in der Blüte enthalten sind, kann sich die Paprikapflanze selbst befruchten. Der Pollen wird von den Staubgefäßen auf die Narbe der weiblichen Blüten übertragen. Die Narbe ist der oberste Teil des Fruchtknotens und enthält die Eizellen. Der Pollenschlauch wächst durch die Narbe und gelangt zum Eizellapparat im Fruchtknoten. Dort findet die Befruchtung statt, indem die männlichen Gameten mit den weiblichen Eizellen verschmelzen. Nach der erfolgreichen Befruchtung beginnt sich der Fruchtknoten zu entwickeln und wird zu einer Paprika. Die befruchtete Blüte fällt ab und die sich entwickelnde Frucht wächst heran.

Die Bestäubung durch Bienen und Hummeln ist auch weiterhin möglich, aber die Paprikapflanze ist nicht zwingend darauf angewiesen. Trotzdem ist die Fremdbestäubung nützlich, da sie der Pflanze zu mehr Früchten verhelfen kann. Außerdem beeinflusst die Art der Bestäubung die Samenanzahl in der Paprikafrucht. Wird die Pflanze beispielsweise von Hummeln befruchtet, weist die Frucht später mehr Samen und eine höhere Fruchtmasse auf.

Vor dem Essen waschen? Bei diesen Lebensmitteln auf keinen Fall! Fotostrecke ansehen

Diese Faktoren beeinflussen den Geschmack der Paprikafrucht

Weder das Geschlecht noch die Anzahl der Ausbuchtungen haben also Auswirkungen auf den Geschmack. Wovon wird das Aroma tatsächlich beeinflusst? „Der Geschmack hängt vom Säure- und Zuckergehalt ab“, sagt Gärtner und Gemüsebau-Forscher Dietmar Schwarz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Reifegrad und die Anbaubedingungen würden eine zentrale Rolle spielen. Von außen ist es also schwer ersichtlich, wie die Paprika schmeckt. Je nach Sorte weist die Frucht aber verschiedene Geschmacksprofile auf. Einige Sorten sind süßer und haben einen milden Geschmack, während andere schärfer oder würziger sein können. Was essen Sie am liebsten mit Paprika: gefüllte Paprikaschoten – je nach Vorliebe mit Hackfleisch oder vegetarisch – oder lieber Geschnetzeltes mit Paprika? Auch eingelegte, gegrillte rote Paprika macht sich gut für die schnelle Küche: dieses Paprika-Feta-Omelett ist gesund, lecker und in nur 15 Minuten fertig.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Grüne Paprikaschoten schmecken eher herb, weil sie nicht voll ausgereift sind. Während des Reifeprozesses wandeln sich die enthaltenen Bitterstoffe um und der Zuckergehalt nimmt zu. Gelbe und rote Paprika schmecken deshalb deutlich süßer und haben mehr Aroma. Außerdem enthalten sie im Vergleich zu grünen Schoten einen höheren Anteil an Vitamin C und Antioxidantien. Letztere schützen die Zellen vor freien Radikalen und beugen damit Krebs vor. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide wiederum haben eine positive Wirkung auf unsere Sehkraft. Insgesamt gibt es also jede Menge guter Gründe, regelmäßig Paprika zu essen. Übrigens: Paprika schneiden kann wegen der vielen kleinen Kerne ganz schön nervig sein. Aber mit einer einfachen Methode schneiden und entkernen Sie Paprika ganz einfach.