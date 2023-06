Kann man Reis nochmal aufwärmen? Tipps, um Bakterien zu vermeiden

Reis ist ein wunderbar vielseitiges Korn, das in der internationalen Küche viel Verwendung findet. Bei der Aufbewahrung und Erwärmung gibt es wichtige Dinge zu beachten.

Kaum ein Getreide ist beliebter: Für schätzungsweise die Hälfte der Weltbevölkerung dient Reis als Hauptnahrungsmittel. Kein Wunder, schließlich sind die weißen Körner äußerst vielseitig und nährstoffreich. Nicht nur macht sich Reis hervorragend als Beilage zu Currys oder Hähnchen, außerdem lassen sich viele leckere Gerichte wie Risotto, Paella und Sushi daraus zaubern. Allerdings passiert es oft, dass eine größere Menge Reis gekocht wird, als tatsächlich benötigt wird. Dann stellt sich die Frage: Kann man Reis nochmal aufwärmen?

Die Antwort lautet: Ja, grundsätzlich ist das problemlos möglich. Es gibt jedoch wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die befolgt werden sollten, um das Risiko von Bakterienwachstum zu minimieren. Hier sind einige Tipps, um Reis sicher aufzuwärmen und Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden.

Reis nach dem Kochen sofort abkühlen

Bakterien wie Bacillus cereus können sich schnell vermehren, wenn gekochter Reis bei Raumtemperatur steht und nur langsam abkühlt. „Die Sporen dieser Bakterien werden beim Erhitzen nicht abgetötet. Aus ihnen können sich während der Aufbewahrung neue Bakterien entwickeln, die Giftstoffe bilden“, sagt Susanne Moritz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Die Toxine können Beschwerden wie Erbrechen und Durchfall hervorrufen. Deshalb sollte Reis nach dem Kochen möglichst schnell abgekühlt werden.

Reis ist eine beliebte Beilage und die Basis vieler schmackhafter Gerichte. © IMAGO

Sie können ihn in flache, breite Behälter geben, um die Oberfläche zu vergrößern und eine schnellere Abkühlung zu ermöglichen. Sobald der Reis lauwarm ist, sollte er im Kühlschrank oder Gefrierschrank gelagert werden. Insgesamt sollten die Körner nicht länger als ein bis zwei Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Eine andere Alternative besteht darin, den Reis bei über 65 Grad warm zu halten. Das ist beispielsweise mit einem Reiskocher möglich.

So wird Reis richtig aufbewahrt

Am besten hält sich Reis in luftdichten Behältern oder verschließbaren Beuteln. Im Kühlschrank sollte er bei einer Temperatur von unter 4 Grad aufbewahrt werden und innerhalb von ein bis zwei Tagen verbraucht werden. Wer den Reis länger aufbewahren möchte, sollte ihn nach dem Abkühlen einfrieren. Im tiefgekühlten Zustand hält sich das Getreide bis zu sechs Monate lang. Zu beachten ist, dass Reis beim Auftauen meist sehr weich wird. Bestimmte Sorten wie Rundkorn- oder Klebereis, die von Natur aus eine weiche Konsistenz haben, werden schnell matschig. Deshalb eignen sich festkochende Sorten wie Basmati-, Jasmin- oder Patna-Reis besser zum Einfrieren. Alternativ können Sie Reis bewusst bissfest kochen, da er beim Auftauen weicher wird.

Reis aufwärmen: So funktioniert‘s

Es gibt verschiedene Optionen, um Reis wieder warmzumachen:

Reis in der Pfanne anbraten: Geben Sie dafür je nach Belieben etwas Öl, Butter oder Margarine in die Pfanne. Anschließend wird der Reis bei mittlerer Hitze angebraten. Achten Sie darauf, regelmäßig umzurühren, damit nichts anbrennt. Reis im Kochtopf erhitzen: Die Temperatur sollte dabei nicht zu hoch sein. Geben Sie den Reis mit etwas Öl, Butter oder Margarine in den Topf und fügen Sie wenige Schlücke Wasser dazu. Auch hier ist das regelmäßige Umrühren wichtig. Reis im Wasserbad erwärmen: Der Vorteil dieser schonenden Methode ist, dass die Körner nicht anbrennen und ihre fluffig-lockere Konsistenz bewahren. Füllen Sie einen Topf mit kochendem Wasser. Geben Sie den Reis in einen gut verschlossenen Gefrierbeutel und legen Sie ihn für 15 Minuten ins heiße Wasser. Anschließend gießen Sie das Wasser mit einem Sieb ab.

Mehr Küchen-Hacks für das Super-Korn

Natürlich eignet sich auch die Mikrowelle zum Aufwärmen von Reis. Um zu verhindern, dass die Körner hart und trocken werden, können Sie den folgenden Trick befolgen: Legen Sie die Reisreste auf einen Teller. Feuchten Sie ein Stück Küchenpapier an und decken Sie die Körner damit ab. Nun können Sie den Teller in die Mikrowelle geben – nach zwei Minuten ist der Reis nicht nur warm, sondern auch fluffig-weich – oder Sie legen einen Eiswürfel auf den Reis und geben ihn dann in die Mikrowelle.