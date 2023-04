Für diesen leckeren Eiersalat mit Spargel wird‘s nur Lob hageln

Von: Eva Lipka

Mit dem Rezept für Eiersalat mit Spargel kannst du alle übrig gebliebenen Eier von Ostern auf einmal verwenden. © Einfach Tasty

Du hast noch Eier von Ostern übrig und keinen Plan, wohin damit? Schmeiß sie einfach in den Eiersalat mit Spargel und leite damit gleichzeitig die Spargelzeit ein.

Hast du mehr Eier gefunden, als du versteckt hast? Kein Problem! Für die übrig gebliebenen Eier von Ostern habe ich hier das Ei des Kolumbus für dich. Du so: „Hä? Was ist denn jetzt das Ei des Kolumbus?“ Ich so: „Das ist eine Redewendung, die man benutzt, wenn man eine überraschend einfache Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem gefunden hat. Beim Eiersalat mit Spargel kannst du nicht nur die ganzen Eier verwenden, die noch so im Kühlschrank rumfliegen, sondern auch gleich mal die Spargelzeit einläuten. Genial, oder?“. Der Osterhase so: „Hopp, hopp, probier‘s doch einfach mal aus.“



Du hast noch mehr Eier in der Hose? Dann raus damit. Denn mit diesen Eiersalat-Sandwiches geht es ans Ei(ngemachte). Und wenn du nicht nur Eier in der Hose hast, sondern auch Schoko-Osterhasen im Schrank, dann mach doch einfach einen leckeren Schokoladenkuchen mit Salzbrezeln draus. Der geht immer.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du für den schnellen Eiersalat mit Spargel:

Dressing:

100 g Mayonnaise

100 g Crème fraîche

20 g Schnittlauch

15 ml Essig

0,5 TL Paprikapulver

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Eiersalat:

10 Eier, gekocht und gewürfelt

150 g Kochschinken, geschnitten

200 g Spargel aus dem Glas, abgetropft und geschnitten

Schnittlauch, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Für das Dressing: Mayonnaise, Crème fraîche, Schnittlauch, Essig, Paprikapulver, Salz und Pfeffer verrühren. Für den Eiersalat: Eier, Kochschinken und Spargel in eine Schüssel geben. Anschließend das Dressing über den Eiersalat gießen und alles gut vermischen. Mit Schnittlauch garnieren und mit einem Brot deiner Wahl (wir bevorzugen Pumpernickel) servieren. Guten Appetit!

