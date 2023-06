Von dieser schnellen Gnocchi-Wurst-Pfanne möchte man am liebsten eine ganze Wanne

Die Gnocchi-Wurst-Pfanne ist ein perfektes Resteessen und schmeckt der ganzen Familie. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Wenn die Zeit knapp und der Magen leer ist, sorgen Gnocchi für eine schnelle Rettung. Mit Wurst und Möhren steht in 15 Minuten ein leckeres Gericht auf dem Tisch.

Der hektische Alltag lässt oft wenig Zeit für ausgedehnte Kochsessions, doch das bedeutet nicht, dass man auf leckeres Essen verzichten muss. Wenn man auf der Suche nach einer schnellen und dennoch befriedigenden Mahlzeit ist, dann gibt es eine Zutat, die die Rettung sein wird: Gnocchi aus dem Kühlregal!

Gnocchi sind kleine, weiche Teigklöße, die in der italienischen Küche zu Hause sind. Traditionell werden sie aus Kartoffeln, Mehl und Eiern hergestellt, aber auch Süßkartoffeln-Gnocchi sind möglich. Keine Sorge, man muss Gnocchi nicht aufwendig selbst machen, denn im Supermarkt finden sich viele praktische Varianten, die bereits fertig zubereitet und beispielsweise gekühlt sind. Im Gegensatz zu den getrockneten Gnocchi, die im Nudelregal neben diversen Pastasorten stehen, hat die gekühlte, frische Variante den Vorteil, dass sie nicht noch minutenlang im sprudelnden Salzwasser gekocht werden muss. Man kann sie direkt im Gericht gar ziehen lassen, sowie es auch der Fall in der Hühnerfrikassee-Gnocchi-Pfanne oder in der Gnocchipfanne „Hawaii“ mit Schinken und Ananas ist. Es lohnt sich also immer eine oder zwei Packungen Gnocchi für Notfälle im Kühlschrank zu haben.

So einfach gelingt eine Gnocchi-Wurst-Pfanne, die der ganzen Familie schmeckt:

Man braucht nur fünf Hauptzutaten für die schnelle Pfanne:

2 EL Speiseöl

300 g Fleischwurst, in Scheiben

300 g Möhren, in Scheiben

250 g Gnocchi (a. d. Kühlregal)

300 ml Milch

150 g Kräuter-Frischkäse

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Petersilie, gehackt (optional)

So einfach und schnell ist die Zubereitung:

In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Fleischwurstscheiben darin gut anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen. Im Bratsatz der Pfanne Möhren und Gnocchi anbraten. Mit Milch ablöschen. Kräuter-Frischkäse, Salz und Pfeffer unterrühren. Bei geringer Hitze fünf Minuten köcheln lassen, bis die Gnocchi gar und die Möhren bissfest sind. Fleischwurstscheiben zugeben und erwärmen. Nach Belieben mit gehackter Petersilie bestreuen und servieren. Zack - fertig!

Das Rezept für eine schnelle Gnocchi-Wurst-Pfanne ist in 15 Minuten fertig. © Einfach Tasty

Manchmal sind es eben die einfachen Gerichte mit wenigen Zutaten, die alle Herzen höher schlagen lassen. Guten Appetit!