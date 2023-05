Eine One Pot Pasta mit Fenchel und Salsiccia strotzt nur so voll italienischem Charisma

Einfach und schnell

Pasta ist immer eine gute Idee, aber wenn sie mit einer würzigen Salsicca und knackigem Fenchel kombiniert wird, entsteht ein Genuss, wie in Bella Italia.

Neben Pasta, Parmesan und Pomodori (Tomaten) zählen auch diverse Wurstspezialitäten zu den italienischen Exportschlagern. Dazu gehören Mortadella, die perfekt auf Mini-Pizzen mit Pistazienpesto zur Geltung kommt, luftgetrockneter Parmaschinken (schmeckt toll in einem gebackenen Kartoffelsalat) oder auch Salsiccia. Die pikant, gewürzte Rohwurst aus Schweinefleisch besteht, je nach Herkunftsregion, aus unterschiedlichen Zutaten, aber das Hauptgewürz Fenchelsamen darf nie fehlen. Ob gegrillt, gebraten, gekocht oder als Hack – die leckere Wurst (Salsiccia heißt übersetzt tatsächlich Wurst) gibt Gerichten ein unverwechselbares, würziges Aroma.

Da in der Wurst bereits Fenchelsamen enthalten sind, ist es wohl kaum verwunderlich, dass Salsiccia und das Gemüse Fenchel ein echtes Traumpaar sind, oder? Der süße, Anis-ähnliche Geschmack von Fenchel harmoniert perfekt mit der Schärfe der Wurst. Auch im Punkt Textur gehen die beiden Zutaten Hand in Hand. Auf der einen Seite die zarte, feste Struktur der Salsiccia und auf der anderen der knackige Fenchel.

Die Kombination ist so gut, dass Einfach Tasty ein schnelles One Pot Pasta Rezept mit den beiden italienischen Stars kreiert hat, was in weniger als 15 Minuten auf dem Tisch steht. Buon appetito!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten für ein lecker-aromatisches Pastagericht:

300 g Pasta (z. B. Spaghetti)

130 g Fenchel, in Streifen

100 g Zwiebeln, in Streifen

400 g stückige Tomaten (a. d. Dose)

250 g Salsiccia

25 g Basilikum

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

20 g Olivenöl

150 ml Weißwein

650 ml Brühe (z. B. Gemüsebrühe)

Die Zubereitung ist wirklich einfach:

In einem großen Topf Pasta, Fenchel, Zwiebeln, stückige Tomaten, Salsiccia (ohne Pelle), Basilikum, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Weißwein und Brühe geben. Aufkochen lassen. Hitze reduzieren und zugedeckt 10–12 Minuten köcheln lassen, bis die Pasta gar ist. Dabei regelmäßig umrühren. Pasta auf Tellern anrichten und nach Belieben mit frischem Parmesan und Fenchelgrün garnieren. Zack - fertig.

