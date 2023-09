Schnelle Spaghetti mit cremiger Kürbis-Carbonara sind einfach perfekt für alle Pasta-Lover

Von: Sandra Keck

Eine cremige Kürbis-Carbonara ist eine leckere Fusion aus italienischem Klassiker und Herbstaromen. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Wer nach einem langen Tag keine Lust auf Kochen, aber trotzdem Hunger auf etwas „Richtiges“ hat, sollte eine herbstliche Kürbis-Carbonara mit Salbei testen.

Keinen Bock auf Lieferdienst oder Tiefkühlpizza, aber irgendwas essen sollte man ja schon am Abend? Wer kennt’s nicht? Ein Gericht, das nun wie gerufen kommt, ist eine klassische Spaghetti Carbonara, die in gerade einmal 15 Minuten zubereitet ist und für die man nur fünf Zutaten, wie Spaghetti, Eier, Parmesan (beziehungsweise Pecorino), Speck und Pfeffer braucht. Die hat man vielleicht sowieso im Kühlschrank und bei der Zubereitung kann man kaum etwas verkehrt machen. Umso verwunderlicher, dass sich viele nicht an eines der ikonischsten Gerichte, das die italienische Küche zu bieten hat, herantrauen.

Vielleicht liegt es an den rohen Eiern? Keine Sorge, sie werden von der Restwärme durch und durch gar gekocht. Man sollte nur darauf achten, die Zutaten möglichst schnell miteinander zu vermengen, sonst hat man am Ende Spaghetti mit Rührei. Das ist zwar auch lecker, aber Rührei schmeckt dann doch in diesen internationalen Varianten besser.

Da eine klassische Carbonara nicht für jeden Abend die Lösung sein kann, lässt sie sich glücklicherweise sehr gut abwandeln. Wie wäre es mit Spätzle Carbonara, einer cremigen Avocado-Carbonara oder eben einer herbstlichen Variante mit Kürbis?

Eine schnelle Kürbis-Carbonara ist einfach und gelingt so:

Für die herbstliche Version des italienischen Klassikers braucht man diese Zutaten:

120–150 g Spaghetti

150 g Speckwürfel

2 EL Salbei, in Streifen

3 EL Speiseöl

100 g Zwiebeln, gewürfelt

250 g Hokkaido-Kürbis, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

200 ml Schlagsahne

150 g Parmesan, frisch gerieben

3 Eigelb

Die Zubereitung geht schnell:

Spaghetti nach Packungsanleitung zubereiten. In der Zwischenzeit Speck zusammen mit Salbei ohne Fett knusprig ausbacken. Beiseite stellen. Speiseöl in einem kleinen Topf erhitzen und Zwiebeln darin zusammen mit Kürbis glasig dünsten. Knoblauch, Salz und Pfeffer hinzugeben. Mit Schlagsahne ablöschen und zugedeckt etwa zehn Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis gar ist. Mit einem Stabmixer fein pürieren. Kürbispüree in eine große Schale umfüllen. Heiße gegarte Spaghetti, Parmesan und Eigelbe zugeben und zügig durchmengen. Auf Tellern verteilen und mit Salbei-Speckwürfeln toppen. Zack - fertig!

Das Rezept für eine leckere Kürbis-Carbonara wickelt alle um die Finger...ähm Gabeln. © Einfach Tasty

Selbst wenn Kochen Spaß macht, ist es oft eben auch eine Menge Arbeit. Umso besser, wenn es einfache und leckere Rezepte, wie Spaghetti mit Kürbis-Carbonara gibt. Echtes Comfortfood für den Herbst.