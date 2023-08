Ein süßer Couscous-Salat mit Nektarinen erhellt alle Naschkatzen-Mienen

Von: Sandra Keck

Dass man aus Couscous nicht nur eine Salatbeilage zum Grillen zaubern kann, beweist das Rezept für einen süßen Couscous-Salat mit Nektarinen. © Einfach Tasty

Nektarinen sind perfekt für süße und erfrischende Desserts im Sommer. Im Kombination mit Orangen und Joghurt wird daraus ein fruchtiger Couscous-Salat.

Ab und so möchte man sich mit etwas Süßen einfach nur verwöhnen. Neben Schokolade, Gummibärchen und Co. stehen oft Kuchen auf der Nasch-Skala ganz oben. Doch dafür den Backofen an heißen Sommertagen aufzuheizen? Nein, danke! Muss man auch nicht, denn sogenannte „no-bake“-Kuchen werden im Kühlschrank zubereitet. Neben Himbeerrolle, Banana-Split-Schnitten oder Keks-Pudding-Schnitten hat der kühle Eiskaffee bestimmt immer noch Platz.

Wem der Sinn eher nach etwas Leichterem steht, der sollte einen Blick in den Vorratsschrank werfen. Denn der orientalische Klassiker Couscous ist eben nicht nur perfekt für schnelle Gerichte und wie geschaffen für sättigende Beilagensalate zum Grillen. Neben einem aromatischen Couscous-Salat mit Feta und Paprikamark oder dem ausgefallenen Couscoussalat mit Minztee und Granatapfelkernen eignet sich das Getreidekorn auch für Desserts.

Das süße Sommerdessert aus Couscous, Joghurt, Orangen und Nektarinen geht so:

Für einen fruchtigen und erfrischenden Nachtisch braucht man diese Zutaten:

Couscous:

100 ml Orangensaft, frisch gepresst

40 g Nektarinen, gewürfelt

1 EL Honig

1 Prise Zimt, gemahlen

1 TL Vanille-Extrakt

100 g Couscous

Joghurtcreme:

100 g griechischer Joghurt

Abrieb von einer Bio-Orange

1 Prise Kardamom, gemahlen

2 EL Honig

Außerdem:

40 g Mandelblättchen, geröstet

150 g Orangen, gewürfelt

Die Zubereitung ist ganz einfach, dank dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Für den Couscous: In einem Topf Orangensaft, Nektarinen, Honig, Zimt und Vanille-Extrakt aufkochen lassen. Mit Couscous vermengen und zugedeckt zehn Minuten quellen lassen. Abkühlen lassen. Für die Joghurtcreme: Joghurt mit Orangenschalen, Honig und Kardamom verrühren. Couscous-Salat zusammen mit Joghurtcreme und Orangenwürfeln in Gläser schichten und mit gerösteten Mandelblättchen garnieren. Schmecken lassen!

Das Rezept für einen süßen Couscous-Salat mit Nektarinen, Orangen und Joghurt ist das perfekte Dessert im Sommer. © Einfach Tasty

