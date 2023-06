Ein scharfes thailändisches Fisch-Curry mit Kabeljau ist einfach nur wow

Von: Sandra Keck

Teilen

Scharf und cremig: das Rezept für ein thailändisches Fischcurry ist schnell zubereitet. © Einfach Tasty

Mit zartem Kabeljau, knackigem Gemüse in einer scharfen Kokossauce holt man sich den Geschmack Thailands direkt auf seine Zunge.

Wie heißt es doch so schön? Don‘t worry, eat curry? Das nehmen wir von Einfach Tasty doch wörtlich und packen Currypaste, Currypulver und Co. in viele leckere Rezepte. Ob bei einem cremigen Rosenkohl-Curry oder einem scharfen Curry-Hähnchen aus dem Ofen – hier kommt rote Currypaste richtig zur Geltung. Aber immer auf die Dosierung achten oder – noch besser – die Currypaste vorher testen. Denn je nach Sorte, Hersteller und auch Alter kann die Schärfe der Currypaste variieren. Wenn‘s doch mal zu scharf wird, haben wir unten im Artikel einige Tipps zusammengetragen, wie man die Schärfe etwas neutralisieren kann.

Etwas milder oder auch europäischer wird es mit Currypulver. Dadurch bekommt der fruchtige Curry-Hähnchensalat mit Mandarine eine schöne gelbe Farbe und das schnelle Curry-Geschnetzeltes mit Ananas eine leckere Würze.

So einfach ist das thailändische Fisch-Curry zubereitet:

Folgende Zutaten werden für ein cremiges Fisch-Curry mit Kokosmilch benötigt:

3 EL Erdnussöl

100 g Schalotten, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

5 g Ingwer, fein gehackt

10 g Chilischote, fein gehackt

200 g Möhren, in Stifte

300 g rote Paprikaschote, in Streifen

2 EL rote Currypaste

200 ml Fischfond

400 ml Kokosmilch

1 EL Fischsauce

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

200 g grüner Spargel, in Stücke

400 g Kabeljaufilet, gewürfelt

Koriander, nach Geschmack

Chiliringe, nach Geschmack

Die 12 besten asiatischen Rezepte von Einfach Tasty Fotostrecke ansehen

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

In einer Pfanne Erdnussöl erhitzen und Schalotten darin anschwitzen. Knoblauch, Ingwer, Chili und rote Currypaste zugeben und kurz mitbraten. Mit Fischfond und Kokosmilch ablöschen. Fischsauce, Salz und Pfeffer zugeben, zum Kochen bringen und 5 Minuten köcheln lassen. Spargel und Kabeljau hinzugeben und weitere 5 Minuten bei schwacher Hitze garen, bis der Spargel durch und der Kabeljau noch glasig ist. Fisch-Curry nach Belieben mit Reis, Koriander und Chili servieren. Schmecken lassen!

So ein leckeres Fisch-Curry mit roter Currypaste steht in 30 Minuten auf dem Tisch. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Einfach Tasty-Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.

Too hot to handle? So kann man Schärfe reduzieren

Es ist ein schmaler Grat und passiert ganz schnell: Ein Löffelchen Currypaste oder ein paar Flocken Chili können den Unterschied zwischen „angenehm würzig“ und „es breeeeeennt!“ machen. Damit das Gericht trotzdem noch genießbar ist, kann man mit diesen Lebensmitteln etwas gegensteuern:

Reis oder Fladenbrot als Beilage

Kokosmilch

Milch

Schlagsahne

Joghurt

So einfach holt man sich den Geschmack Thailands nach Hause. Also loskochen und genießen!