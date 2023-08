Mit den genialen „Upside Down“-Blätterteig-Hot Dogs wird der Hund in der Pfanne verrückt

Von: Sandra Keck

Teilen

Knusprig und einfach lecker! Das einfache Rezept für „Upside Down“-Blätterteig-Hot Dogs gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Wem ein klassischer Hot Dog zu langweilig ist, der tauscht Brötchen gegen Blätterteig und erhält so Blätterteig-Hot Dogs im trendigen „Upside Down“-Stil.

Auf Instagram, TikTok und Co. kommt man momentan nicht an der Zubereitungsart namens „Upside Down“ vorbei. Dahinter verbirgt sich der Trend, Zutaten, die normalerweise auf den Teig kommen, einfach nach unten zu packen. Also verkehrt herum quasi. Das bewirkt, dass die Aromen beim Backen in den Teig eingeschlossen werden und das Endresultat wird dadurch noch besser. Einfach Tasty-Redakteurin Sandra hat den Test gemacht und geprüft, ob die virale „Upside Down“-Blätterteigpizza wirklich so gut ist, wie alle behaupten.

Wer sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommt, der sollte sich beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden, um damit immer up to date zu bleiben.

Vom Blätterteig zum zweiten Star des Rezeptes: Die Kombination der Hot Dog-Zutaten schmeckt einfach – Punkt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass neue Kreationen rund um Würstchen, Senf, Ketchup und Co. einfach unwiderstehlich sind. Beispiele gefällig? Da hätten wir schnelle Hot Dog-Spaghetti im One Pot-Style oder ein Hot Dog-Flammkuchen bei dem das softe Brötchen durch einen knusprigen Flammkuchenteig ersetzt wurde. Wer auf den klassischen Hot Dog nicht verzichten möchte, aber dennoch gerne was Neues ausprobiert, der packt den heißen Hund einfach in ein Waffeleisen und bekommt so Hot Dog-Waffeln mit Crunch.

Einfach Tasty-Rezeptvideos am laufenden Band gibt es dank des kostenlosen Green-Feeds von Xymatic direkt auf das Smartphone.

So einfach und schnell ist das Fingerfood aus Blätterteig und Hot Dogs fertig:

Man braucht nur wenige Zutaten für „Upside Down“-Blätterteig-Hot Dogs:

2 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

10 Hot Dog-Würstchen

1 EL Olivenöl

2 Eigelbe, verquirlt

Röstzwiebeln, nach Geschmack

Essiggurken, nach Geschmack

Ketchup, nach Geschmack

Senf, nach Geschmack

12 leckere Rezeptideen mit Fertigteig aus dem Kühlregal Fotostrecke ansehen

Die Zubereitung ist einfach und geht zudem schnell:

Den Blätterteig in zwanzig gleich große Ovale, die der Größe von Hot Dog-Buns entsprechen, schneiden und beiseitelegen. Die Hot Dog-Würstchen vorsichtig der Länge nach halbieren. Mit der Schnittfläche nach unten auf ein mit Olivenöl bestrichenes Backblech legen. Jeweils ein Blätterteig-Oval auf ein halbiertes Würstchen legen und leicht andrücken. Mit Eigelb bestreichen und im auf 180 °C Umluft vorgeheizten Backofen etwa acht Minuten goldgelb backen. Jedes Würstchen nach Belieben mit Ketchup, Senf, Essiggurken und Röstzwiebeln belegen und mit einem zweiten Würstchen abschließen. Schmecken lassen!

Hier werden Buns einfach durch Blätterteig ersetzt und schon ist das Rezept für „Upside Down“-Blätterteig-Hot Dogs fertig. © Einfach Tasty

Blätterteig geht bekanntlich immer. Alles, was es über Blätterteig zu wissen gibt und was man damit Leckeres machen kann, steht hier.