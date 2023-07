Die Pasta-Party ist da, wo Lemon Pasta Muffins auf der Gästeliste stehen

Von: Eva Lipka

Mit diesem Rezept werden die Lemon Pasta Muffins zum V.I.P-Gast jeder Geschmacksparty. © Einfach Tasty

Lemon Pasta Muffins bringen Schwung in die Küche, wo Ricotta, Parmesan und Zitrone eine rauschende Geschmacksparty feiern.

Muffin oder Pasta? Ja!

Die Lemon Pasta kommt heute in einem besonderen Aufzug auf die Party des Geschmacks. Sie hat sich in Schale, ähh pardon, ins Muffinförmchen geworfen und ist bereit, das Buffet in eine Tanzfläche zu verwandeln. Die Gästeliste dieser exklusiven Geschmacks-Party liest sich wie das „Who‘s who“ der italienischen Küche: Ricotta und Parmesan, ein unwiderstehlich cremiges Paar, das durch seine abgestimmten Moves jeden begeistert. Mandeln, die Party-Crasher, machen Stimmung mit ihrem knackigen Auftritt und sind der Garant für überraschende Wendungen. Die Zitrone, ein eindrucksvoller Solo-Tänzer, sorgt mit seiner erfrischenden Performance für ein spritziges Intermezzo.

Es ist Zeit, die Korken knallen zu lassen und das Schlemmerfest einzuleiten.

Pasta-Party im Gange! Zur späteren Stunde mischen sich noch die Pasta Quattro Formaggi und die Baked Camembert Pasta unter die Partymeute. Was für ein Abend! Vielleicht lassen sich noch andere Nudelsorten, die man kennen sollte, blicken...

So einfach kann man die Lemon Pasta Muffins zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für die Lemon Pasta Muffins:

Sauce:

250 g Ricotta

100 g Parmesan, in groben Stücken

70 g Mandeln, gehobelt

Zitronenabrieb von einer Zitrone

2 EL Olivenöl

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Salz

3 Eier

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

Pasta:

1 Liter Wasser

250 g Spaghetti

Garnierung:

Parmesan, gerieben

Basilikum, nach Geschmack

Außerdem:

Muffinförmchen

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Sauce: In einem hohen Rührgefäß Ricotta, Parmesan, Mandeln, Zitronenabrieb, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Eier und Knoblauch pürieren. Für die Pasta: Die Spaghetti nach Packungsanleitung in Wasser kochen. Anschließend in einer großen Schüssel mit der Sauce vermengen. Die Nudeln mit Löffel und Gabel zu Portionen drehen, die in den Muffinförmchen positioniert werden. Für 20 Minuten bei 180 °C backen. Nach Geschmack mit Parmesan und Basilikum garnieren. Guten Appetit!

In diesem Rezept für Lemon Pasta Muffins tanzen Ricotta, Parmesan und Zitrone in harmonischer Einheit. © Einfach Tasty

Und wenn die Party vorbei ist? Dann kann man mit den „Sleepy Girl“-Mocktails den Abend ausklingen lassen.