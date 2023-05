Gemüse wird zu weich? Wie man Spargel „rückwärts“ kochen kann

Von: Anne Hund

Eine Methode, die schlussendlich auf die römischen Kochkünste zurückgeht, soll dabei helfen, dass Spargel gleichmäßiger gegart wird.

Spargel perfekt zuzubereiten, das ist eine Kunst. Manchmal verzweifeln Hobbyköche zum Beispiel, wenn die gekochten Stangen in der Mitte zwar perfekt, die Spargelspitzen allerdings zu weich geworden sind. Das liegt an den unterschiedlichen Garzeiten von Teilen des Gemüses.

Ragen die Spitzen aus dem Topf heraus, werden sie nur vom Wasserdampf gegart. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Spargel „rückwärts“ kochen – Idee geht auf das alte Rom zurück

Feinschmecker, die hierauf besonderen Wert legen, könnten einen Kniff anwenden, in dem sie den Spargel quasi „rückwärts“ kochen. Das ist einfacher, als es vielleicht klingen mag. Doch die Idee geht auf eine 2.000 Jahre alte Technik zurück, die schon von den Römern angewandt wurde, wie Stern.de berichtet. Demnach wurde eine entsprechende Kochmethode aus der damaligen Zeit zwar erst sehr viel später dahingehend übersetzt und interpretiert. Doch ein Kochbuchhistoriker hatte das uralte Rezept demnach schließlich so verstanden, „dass die Stangen zuerst geschält und gewaschen werden müssen und zu einem Bund zusammengebunden werden sollen“, wie es in dem Bericht zu der Vorgehensweise unter anderem heißt.

Spargel soll gleichmäßig gegart werden

Danach soll man die gebündelten Stangen mit der Unterseite ins kochende Wasser in den Topf stellen – was dazu führt, dass die Spargelköpfe oben herausragen und nur vom Wasserdampf gegart werden. Während der Rest im Wasser kocht. Das Ergebnis sei, dass der Spargel gleichmäßig gegart wird. Was Sie zudem beim Kauf von frischem Spargel beachten sollten.