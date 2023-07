Toast toasten ohne Toaster? Geht nicht nur im Backofen – mit Schinken-Käse-Toast-Rezept

Von: Janine Napirca

Sie lieben getoastetes Brot, aber Ihr Toaster ist kaputt? Keine Sorge: Sie können Toastbrot auch im Backofen rösten. Außerdem gibt es eine weitere Zubereitungsart.

Essen Sie gerne den französischen Klassiker Croque Monsieur, Meghan Markles Avocado-Toast oder Käse-Toast-Snack mit selbstgemachtem Salsa-Dip? Oder soll es doch lieber die süße „Arme Ritter“-Variante sein? Für den einfachen Toast am Morgen hat man oft nicht viel Zeit und schiebt die Brotscheibe einfach bequem in den Toaster. Aber was tun, wenn der Toaster kaputt ist und man nicht auf ein knusprig getoastetes Brot verzichten will? Die gute Nachricht: Müssen Sie auch nicht. Die Methode Toastbrot im Backofen zu backen kennen Sie sicherlich. Insbesondere, wenn Sie den Brotsnack schon für eine größere Menge an Gästen zubereitet haben. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit.

Toastbrot toasten ohne Toaster: Im Backofen

Um Toastbrot im Backofen zuzubereiten, sollten Sie am besten die Einstellung Umluft wählen und den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Rösten Sie die Toasts im Backofen circa fünf Minuten lang. Es empfiehlt sich, das Brot nicht aus den Augen zu lassen, damit die Scheiben den von Ihnen gewünschten Bräunungsgrad erreichen, ohne ihn zu überschreiten.

Toastbrot toasten ohne Toaster: In der Pfanne

Alternativ können Sie Toasts auch in der Pfanne anbraten, wenn Ihr Toaster den Geist aufgegeben hat. Das ist besonders dann ratsam, wenn Sie lediglich für sich selbst das Frühstück oder die Brotzeit vorbereiten. Größere Mengen sollten tatsächlich besser im Backofen getoastet werden, da es in der Pfanne zu lange dauert. Um Toasts in der Pfanne zu toasten, stellen Sie den Herd auf mittlere Hitze ein. Legen Sie zwei bis drei Scheiben Toast in die Pfanne und wenden Sie sie regelmäßig, bis sie von beiden Seiten so angebraten sind, wie Sie sie gerne essen.

Einfaches Rezept für Schinken-Käse-Toast aus der Pfanne

Für einen Schinken-Käse-Toast aus der Pfanne brauchen Sie:

2 Scheiben Toastbrot

2 Scheibe Käse

1 Scheibe Schinken

1 Ei

1 TL Sonnenblumenöl

etwas Butter

Belegen Sie das Toastbrot mit Käse und Schinken und dann wieder Käse. Oben kommt eine weitere Scheibe Toast darauf. Verquirlen Sie das Ei mit einem Schneebesen und tunken Sie den Schinken-Käse-Toast von beiden Seite darin ein. Erhitzen Sie das Öl und die Butter in der Pfanne und braten Sie den Toast von beiden Seiten gleichmäßig an, bis er schön golden und der Käse geschmolzen ist.