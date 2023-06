Mit einer cleveren Methode bekommen Sie Eiswürfel ganz einfach aus dem Gefrierbeutel

Von: Maria Wendel

Finden Sie es auch so nervig, Eiswürfel aus den Plastik-Gefrierbeuteln herauszubekommen? Hier kommt ein Trick, wie es leicht gelingt.

Es ist Sommer, Sie möchten sich zuhause ein kühles Getränk gönnen: Was ist da ein besseres Hilfsmittel, um sich die nötige Abkühlung zu verschaffen, als Eiswürfel? Um diese immer auf Lager zu haben, gibt es Eiswürfelbeutel, die Sie mit Wasser füllen und dann im Gefrierschrank aufbewahren können. Das Problem ist nur, dass das Eiswürfel-Herausholen leider gar nicht so einfach ist. Man zieht und zerrt am Plastik, nicht selten fliegen die Eiswürfel dann eher im Zimmer herum anstatt ins Glas. Doch es gibt einen genialen Tipp, wie Sie die Eiswürfel schnell und einfach aus dem Beutel herausbekommen.

Cleverer Trick: Eiswürfel ganz einfach aus dem Gefrierbeutel holen

Vor allem im Sommer ist es praktisch, ein paar Eiswürfel auf Lager zu haben, um Getränke zu kühlen. © olenayemchuk/Imago

Die Gefrierbeutel für Eiswürfel können ganz schön tückisch sein. Was es so kompliziert macht, ist das Vorgehen, die Eiswürfel einzeln herauszupressen. Doch TikTokerin Ann Kristin Vinje hat dafür eine passende Lösung. In ihrem TikTok-Video „The ultimate Life Hack“ präsentiert sie nämlich einen Trick, mit dem man sich das Leben wirklich erleichtern kann. Und so gehen Sie vor:

Der Beutel muss dazu noch ungeöffnet sein.

Ziehen Sie horizontal und vertikal an den gegenüberliegenden Seiten des Gefrierbeutels.

Dadurch lösen sich die Eiswürfel und sind alle im Inneren des Beutels lose.

Jetzt müssen Sie den Eisbeutel nur noch öffnen und können die gewünschte Anzahl an Eiswürfeln herausholen, um Ihr Getränk zu kühlen.

Die genaue Anleitung finden Sie in Ann Kristin Vinjes Video veranschaulicht:

Um im Sommer stets mit kühlen Getränken versorgt zu sein, sollten Sie auch unseren Trick kennen, mit dem Sie kaltes Bier in zwei Minuten erhalten. Oder sind Sie eher Weintrinker? Dann gibt es ebenfalls einen Tipp, wie Sie beispielsweise Weißwein ohne Eiswürfel kühl halten. Prost!