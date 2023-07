Pro- und Contra-Liste: Braucht man eine Heißluftfritteuse, wenn man einen Backofen hat?

Von: Janine Napirca

Heißluftfritteuse vs. Backofen: Was ist besser? Lohnt es sich, eine Heißluftfritteuse zu kaufen, wenn man schon einen Backofen hat? Die Pro-/Contra-Liste.

Wer Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legt, verzichtet vermutlich auf frittiertes Essen – denn der schlechte Ruf eilt den in Fett oder Öl zubereiteten Speisen voraus. Aber ist Frittieren wirklich so ungesund? Es gibt gesunde Alternativen, um Pommes, Chickennuggets und Co. zuzubereiten: zum Beispiel in einer Heißluftfritteuse. Wenn Sie die Ratschläge eines Arztes beachten, sind in der Heißluftfritteuse zubereitete Lebensmittel nicht schädlich für die Gesundheit.

Was genau ist eigentlich eine Heißluftfritteuse?

Heißluftfritteusen sind im Grunde eigentlich gar keine Fritteusen, sondern kleine Backöfen mit Umluftfunktion. Der in Heißluftfritteusen befindliche Heizlüfter erzeugt heiße Luft, die dann durch einen Ventilator im Gerät verteilt wird. Da der Raum, in dem die Lebensmittel gegart werden, begrenzt ist, dauert das Vorheizen im Gegensatz zum Backofen mit Umluftfunktion nur knapp zwei Minuten. Aber lohnt es sich wirklich, sich eine Heißluftfritteuse anzuschaffen, wenn man bereits einen Backofen hat?

Ob es sich für Sie persönlich lohnt, Ihre Küche mit einem zusätzlichen Küchengerät – der Heißluftfritteuse – auszustatten, um beispielsweise Ofengemüse-Varianten auszuprobieren, müssen Sie für sich selbst entscheiden. Die nachfolgende Pro- und Contra-Liste kann Ihnen bei der Entscheidungsfindung behilflich sein.

Die Vor- und Nachteile von Backofen und Heißluftfritteuse

Backofen Heißluftfritteuse Preis: ✔️ in fast jeder Küche schon drin ❌ Zusatzkosten zwischen 40 und 250 Euro Vorheizen: ❌ dauert länger ✔️ sehr schnell Energieverbrauch: 1500 bis 2000 Watt pro Stunde 1400 bis 2100 Watt pro Stunde Personenanzahl: ✔️ größere Mengen ❌ 1-2 Handhabung: ❌ Lebensmittel auf Backblech mit Backpapier legen ✔️ Lebensmittel in den Garkorb geben Reinigung: ✔️ selten ❌ nach jeder Nutzung Verwendung: ✔️ auch für Brot, Pizza, Kuchen ❌ Lebensmittel begrenzt

Die Preise für Heißluftfritteusen variieren, es gibt bereits Modelle für 40 Euro, Sie können aber auch tiefer in die Tasche greifen. Da sich in den meisten Küchen bereits ein Backofen befindet, schlägt der Backofen die Heißluftfritteuse im Preisvergleich. Auch was die Reinigung und die Mengenverhältnisse der zubereiteten Speisen angeht, hat der Backofen die Nase vorn. Die Heißluftfritteuse ist zwar schneller, was das Vorheizen angeht – der anschließende Energieverbrauch der beiden Haushaltsgeräte ist jedoch ähnlich. Gegen die Heißluftfritteuse spricht zudem, dass Sie nach jeder Nutzung gereinigt werden muss und Sie darin auch weit weniger Lebensmittel garen können. Zum Pizza-, Brot- und Kuchenbacken brauchen Sie in jedem Fall einen Backofen.