Erdbeeren vor dem Verzehr unbedingt waschen – aber nicht zu lange

Von: Anne Hund

Bio oder aus herkömmlichem Anbau: Erdbeeren sollte man auf jeden Fall säubern, bevor man sie verspeist. Auch ein kurzes Wasserbad empfiehlt sich.

Erdbeeren sollte man vor dem Verzehr unbedingt waschen. Darauf verweist die Zeitschrift Oekotest. Denn auf ihrer Oberfläche könnten sich Schmutz, Pestizidrückstände oder Bakterien befinden, die „aus dem Anbau, Transport und der Lagerung“ stammten. „Bio-Erdbeeren werden zwar ohne chemisch-synthetische Pestizide angebaut, doch auch an den Bio-Früchten kann Erde oder Schmutz kleben“, so der Hinweis.

Nach dem Waschen sollten die Erdbeeren gut trocknen. (Symbolbild) © Burakova Irina/Zoonar.com/Imago

Erdbeeren in ein Sieb legen und unter fließendem Wasser waschen

Deshalb sollte man Erdbeeren in jedem Fall waschen – allerdings behutsam, weil sich sonst leicht matschige Stellen bilden könnten. Laut Oekotest.de kann man die Früchte in eine Salatschleuder oder ein Spaghettisieb geben und darin „unter fließendem Wasser vorsichtig abwaschen“. Den Wasserhahn sollte man dabei nur leicht aufdrehen, damit bei den Früchten keine Druckstellen entstehen.

Erdbeeren waschen – aber nicht zu lange ins Wasserbad legen

Wassersparender sei ein kurzes Wasserbad für die Erdbeeren, so einer der weiteren Tipps. Die Früchte sollte man dafür in eine Schüssel legen, die man mit Wasser füllt. Dann sollte man die Schüssel „ein paar Mal hin und her“ schwenken und das Wasser wieder ausleeren. Doch aufgepasst, so heißt es weiter in dem Beitrag: „Erdbeeren nehmen schnell Wasser auf und verlieren dann ihren intensiven Geschmack. Lassen Sie die Früchte deshalb keinesfalls zu lange im Wasser liegen.“

Das Grün der Erdbeere nicht vor dem Waschen entfernen

Das Grün der Erdbeeren sollte man – mithilfe eines kleinen, scharfen Messers – erst nach dem Waschen abschneiden, rät Oekotest, „und am besten erst kurz vor dem Verzehr“. Denn wasche man die Erdbeeren ohne das Grün, könnten sie womöglich „verwässern“.

Nach dem Waschen legt man die Erdbeeren einzeln auf ein sauberes Geschirrtuch und lässt sie gut trocknen. Danach kann man sie im Kühlschrank aufbewahren.

Erdbeeren aus dem Garten richtig pflücken

Noch ein Tipp für Hobbygärtner, die Erdbeeren im eigenen Garten haben: Beim Pflücken sollte der Stiel immer an der Erdbeere bleiben, wie 24garten.de schreibt. Das hilft dabei, sie etwas länger haltbar zu machen – allerdings sollte man mit dem Verzehr nicht länger als zwei Tage warten. Vor dem Verzehr lohnt es sich, die Erdbeeren in Salzwasser einzulegen.

