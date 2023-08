Von klassisch bis kreativ: Die fünf besten Bruschetta-Rezepte

Von: Eva Lipka

Ganz klassisch wird Italiens Lieblingsvorspeise – Bruschetta – mit Tomaten, Knoblauch und Basilikum belegt. Doch von kreativ bis süß: Ciabatta kann noch mehr.

Das Bruschetta-Abenteuer beginnt mit der richtigen Aussprache. Das „ch“ in Bruschetta wird wie ein K ausgesprochen. Man sagt also „Brusketta“.



Jetzt, wo die Grundlage gelegt ist, geht es weiter zum Fundament des Bruschetta: dem Ciabatta. Ursprünglich aus der Region Venetien in Norditalien stammend, hat es die Brotwelt im Sturm erobert. Der Name Ciabatta heißt übersetzt Hausschuh, was auf seine charakteristische, flache und längliche Form zurückzuführen ist. Tatsächlich wurde das berühmte Brot erfunden, um dem französischen Baguette Konkurrenz zu machen. Innen luftig, außen knusprig ist es die perfekte Basis für leckere Bruschetta-Variationen von herzhaft bis süß. Bei den herzhaften Kombinationen, wie dem klassischen Bruschetta Pomodoro, oder Avocado-Bruschetta empfiehlt es sich, das Brot nach dem Rösten zunächst mit Knoblauch einzureiben. So bekommt die Vorspeise noch mehr Aroma.



Wie bei vielen Gerichten liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Qualität der Zutaten. Die Wahl des Olivenöls fällt dabei auf das sogenannte extra native Olivenöl. Dieses hochwertige Öl wird ausschließlich durch mechanische Pressung der Oliven gewonnen und kommt ohne den Einsatz von Chemikalien oder übermäßiger Hitze aus.

Wenn die Vorspeise zum Lieblingsgericht wird, dann liegt wahrscheinlich Bruschetta auf dem Teller.

Sind die Grundsteine für die perfekte Bruschetta einmal gelegt, sind der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Ob es nun klassisch oder kreativ, pikant oder süß sein soll, die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Vom klassischen Bruschetta, über eine bereits bekannte Kompositionen mit Tomaten-Pfirsich-Salsa, wie beim gebackenen Camembert mit Pfirsich, bis hin zu einer süßen Variation mit frischen Erdbeeren – hier kommen die fünf besten Bruschetta-Rezepte zum Selbermachen.

1. Klassisches Bruschetta-Rezept: Bruschetta Pomodoro (mit Tomaten)

Den Auftakt macht das Bruschetta Pomodoro, der Klassiker schlechthin. Mit Tomaten, Basilikum, Olivenöl und Knoblauch bleibt es den Wurzeln seiner italienischen Herkunft treu. Einfachheit in ihrer schönsten Form.

In einem TikTok-Video erklärt der Koch, cheflucacorleone, wie das perfekte klassische Bruschetta zubereitet wird:

Zutaten:

4 Scheiben Ciabatta

300 g Tomaten, in Würfel

10 g Basilikum, in feine Streifen

2 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, gehackt

0,5 TL Salz

0,25 TL Pfeffer

0,5 TL Oregano

2. Hähnchen-Bruschetta mit Avocado

Das Rezept für Bruschetta mit Hähnchen, Avocado und Tomaten ist voll beladen mit Protein und gesunden Fetten.

Etwas aufwendiger, aber nicht minder lecker, kommt das Hähnchen-Bruschetta mit Avocado daher. Hier verschmelzen saftige Hähnchenbrustfilets mit frischer Avocado und Tomaten zu einer Harmonie der Aromen. Da wird das Brot fast zur Nebensache. Praktisch, denn wenn man die Hähnchenbrustfilets am Stück lässt, kann man dieses Bruschetta auch ohne Ciabatta zubereiten und das gegrillte Stück Fleisch als Brotersatz nehmen. So hat man eine super leckere Low Carb-Version zubereitet.

Zutaten:

4 Scheiben Ciabatta

350 g Hähnchenbrustfilet, in Würfeln

400 g Avocado, in Würfeln

200 g Tomaten, in Würfeln

1 Knoblauchzehe, gehackt

2 EL Olivenöl

20 ml Limettensaft

0,5 TL Salz

0,25 TL Pfeffer

Balsamico-Creme

3. Bruschetta mit Räucherlachs und Avocado

Die reichen, cremigen Aromen der Avocado und der salzig, rauchige Geschmacks des Lachses verbinden sich in diesem Bruschetta-Rezept zu einer unwiderstehlichen Komposition.

Die Bruschetta-Variation mit Räucherlachs und Avocado ist ein „Match made in heaven“ und füllt den ganzen Mund mit einem cremig, rauchigen Geschmack, der einfach unschlagbar ist.

Zutaten:

4 Scheiben Ciabatta

400 g Avocado, in Würfeln

100 g Räucherlachs

30 ml Limettensaft

10 g Dill

0,5 TL Salz

0,25 TL Pfeffer

4. Bruschetta mit Pfirsich-Tomaten-Salsa auf Ziegenkäse

Die Mischung macht‘s! Bei dieser Bruschetta kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Die süß-saure Pfirsich-Tomaten-Salsa trifft auf den cremigen und würzigen Ziegenkäse. Sommerlicher Genuss, der keinen kaltlässt!



Die TikTok-Creatorin erinnobrienn, die mit ihrem Content über ausgefallene Rezepte mehr als 200.000 Follower erreicht, zeigt wie man es richtig macht:

Zutaten:

4 Scheiben Ciabatta

200 g Pfirisich, in Würfeln

100 g Kirschtomaten, in Würfeln

20 g rote Zwiebeln, fein gewürfelt

10 g Basilikum, in feine Streifen

2 EL Olivenöl

100 g Ziegenkäse

Balsamico-Creme

5. Süße Bruschetta mit Erdbeeren, Honig und Burrata

Es wird süß beim Bruschetta mit Erdbeeren, die in Honig mariniert sind.

Für die Naschkatzen gibt es eine Bruschetta, die frech die Regeln neu schreibt und dabei munter die Herzen aller Süßmäulchen erobert: Bruschetta mit Erdbeeren und Burrata. Der milde, aus Mozzarella und Sahne hergestellte Käse bietet die perfekte Grundlage für leckere Erdbeeren, die mit Honig verfeinert werden.

Zutaten:

4 Scheiben Ciabatta

250 g Erdbeeren, fein gewürfelt

2 EL Honig

200 g Burrata

Die Vielfalt an Bruschetta-Rezepten beweist, dass es immer noch eine neue Kombination gibt, die darauf wartet, entdeckt zu werden.