Call of Duty: Skandal um Activision – Veraltetes Audio-Paket neu verkauft

Von: Philipp Hansen

Call of Duty verkauft über 10 Jahre alte Geräusche jetzt neu © Activision

Modern Warfare 2 wie damals 2009 spielen wird Realität. Call of Duty soll Spieler gleich doppelt über Ohr hauen und abkassieren.

Hamburg – Warzone 2 und den Multiplayer von Modern Warfare 2 darf man bald so klingen lassen, wie das Original MW2 von 2009. Doch das wird teuer und zudem wird das Audio-Paket unnötig zerstückelt, die Lieblingssounds fehlen. Es hagelt Kritik, die mal wieder Geldgier in Call of Duty brüllt.

ingame.de zeigt die Nostalgie, mit der Call of Duty Spieler lockt:

Die Spieler werfen Publisher Activision, den Entwicklern wie Infinity Ward und Call of Duty Geldgier vor, mal wieder. CoDsah sich schon öfters mit Vorwürfen zu Geldgier, dreister Abzocke und frechen Pay2Win konfrontiert. Doch erst kürzlich sorgte ein Pay2Lose Charakter für Gelächter, mit dem man schneller verliert.