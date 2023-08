7 vs. Wild: Fritz Meinecke zweifelt an Knossi und Sascha – „Ich hab große Bedenken bei den beiden.“

Von: Daniel Neubert

Die Vorkehrungen für 7 vs. Wild Staffel 3 sind in vollem Gange, auch Knossi und Sascha trainieren bereits. Doch Fritz Meinecke äußert Zweifel an den beiden.

Hamburg – Die Vorbereitungen für die dritte Staffel von 7 vs. Wild laufen aktuell auf Hochtouren. Während sich das Team von Fritz Meinecke hinter den Kulissen vorbereitet, treffen auch die Kandidaten-Teams ihre ersten Vorkehrungen. Da in der dritten Staffel alle Teilnehmer in Teams antreten werden, ist es enorm wichtig, sich aufeinander einzustellen. Auch Sascha Huber und Knossi haben sich zusammengefunden, um gemeinsam für die YouTube-Show zu proben und sich einen Unterschlupf zu bauen. Veranstalter Fritz Meinecke hat auf den Livestream der beiden reagiert und äußerte Zweifel an der Kompetenz des Teams.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Episoden unbekannt Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Fritz Meinecke zweifelt an Knossi und Sascha – Mehr Mindset als Skillset

Worum geht es? In einem Livestream sind Sascha Huber und sein Teamkollege Knossi gegen Tymacs und Rumathra angetreten. Die Challenge bestand darin, innerhalb kürzester Zeit einen möglichst brauchbaren Unterschlupf, auch „Shelter“ genannt, zu errichten. In seinem Livestream auf Twitch hat sich Survival-Profi Fritz Meinecke den Stream angesehen und die Survival-Fertigkeiten der Teilnehmer kommentiert. In unserem Übersichtsartikel zeigen wir alle acht Teams der dritten Staffel von 7 vs. WIld.

7 vs. Wild: Fritz Meinecke zweifelt an Knossi und Sascha – „Ich hab große Bedenken bei den beiden.“ © YouTube: Fritz Meinecke / 7 vs. Wild (Montage)

Fritz Meinecke sieht Verletzungsgefahr: Mit fortschreitender Dauer des Videos schienen den Veranstalter hinter 7 vs. Wild jedoch immer mehr Zweifel zu überkommen. Dabei kritisierter er auch den hohen Energieeinsatz, den Sascha Huber und Knossi bereits für einfache Aufgaben aufwendeten. „Ich hab große Bedenken bei den beiden“. Er lobte zwar die Willenskraft der Kandidaten, wies aber darauf hin, dass die beiden immer wieder unachtsam mit ihrem Werkzeug umgehen, was zu Verletzungen führen könnte.

Als er die beiden mit der Machete hantieren sieht, kommentiert Meinecke trocken: „Jetzt kriege ich langsam ein bisschen Angst, was das Thema Verletzungsrisiko angeht.“ Immer wieder pausiert der Survival-Experte das Video und gibt ein vernichtendes Zwischenfazit ab:

„Ich hab so ein bisschen die Befürchtung oder die Gedanken, dass Sascha und Knossi nur Mindset-mäßig stark sind. […] Aber ich glaube, skilltechnisch würde ich sie auf jeden Fall definitiv unter Rumathra und Trymacs setzen.“

7 vs. Wild: Fritz Meinecke zweifelt an Knossi und Sascha – Community macht sich Sorgen

Wie reagiert die Community? Die Fans sehen die Fähigkeiten von Knossi und Sascha Huber ebenfalls kritisch. Da der Zeitraum der dritten Staffel gleich doppelt so lang sein wird als in der letzten, kann dies laut Einschätzung der Fans ein echtes Problem werden. In einigen Kommentaren machen sich die Zuschauer ernsthafte Sorgen.

Fabianernst902 schreibt: „Gut, dass du (Fritz Meinecke) ehrlich bist. Ich war wirklich erschrocken, wie schlecht die beiden vorbereitet waren. Das kann richtig übel in die Hose gehen. Kanada gleicht zu der Zeit des Projektes einem Regenwald. Es wird viel regnen und die beiden werden in der Verfassung dermaßen leiden, dass das nicht lange dauern wird.“

„Gut, dass du (Fritz Meinecke) ehrlich bist. Ich war wirklich erschrocken, wie schlecht die beiden vorbereitet waren. Das kann richtig übel in die Hose gehen. Kanada gleicht zu der Zeit des Projektes einem Regenwald. Es wird viel regnen und die beiden werden in der Verfassung dermaßen leiden, dass das nicht lange dauern wird.“ Flederfried ergänzt: „Mag ja sein, das die Beiden ein tolles Mindset haben, aber Entertainment und Spaß wird nicht reichen. Hoffentlich wird keiner verletzt. Denn in Staffel 3 wird es kein Aussitzen geben.“

Doch Sasche Huber und Knossi sind bei weitem nicht die einzigen, deren geringe Survival-Erfahrung für sie zum Problem werden könnte. Der Tag-Teampartner von Fritz Meinecke, „Survival Mattin“ hat sich in seinem eigenen Video die Kandidaten der dritten Staffel ganz genau angesehen und ebenfalls seine Urteile gefällt. Dabei strafte Survival Mattin vor allem Papaplatte und Reeze ab.