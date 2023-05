Absage von MontanaBlack und Elotrix – 3 potenzielle Nachrücker-Teams für 7 vs. Wild

Von: Joost Rademacher

Absage von MontanaBlack und Elotrix – 3 potenzielle Nachrücker-Teams für 7 vs. Wild © Instagram: 7vswild

Elotrix und MontanaBlack haben die 3. Staffel von 7 vs. Wild abgesagt. Drei potenzielle Teams würden sich perfekt als Ersatz anbieten.

Kanada – Noch liegen die Aufnahmen für die dritte Staffel von 7 vs. Wild ein paar Monate entfernt, erste Teams stehen aber jetzt schon fest. Nicht alle von Fritz Meinecke nominierten Teams haben dem Survival-Event ihre Zusage gegeben, trotz Bestätigungen wie Team Knossi/Sascha fehlen also noch ein paar Teilnehmer. Mit der Absage von MontanaBlack und Elotrix fehlt vor allem noch ein Streamer-Team bei 7 vs. Wild, es gibt aber schon potenzielle Nachrücker.

Die drei heißesten Streamer-Teams für 7 vs. Wild sehen Sie hier.

Sechs Teams hatte Fritz Meinecke in den Wochen nach der ersten Ankündigung von 7 vs. Wild Staffel 3 für Nordamerika nominiert. Zugesagt haben davon nur drei. Weder Joko und Klaas, noch Vanessa Blank und Survival Lilly oder eben Monte und Elotrix werden für die 14 Tage am Start sein. Besonders die Absage von MontanaBlack für 7 vs. Wild hat Fans enttäuscht zurückgelassen. Also muss Ersatz her – aber es ist nicht so aus, als wäre der schwer zu finden.