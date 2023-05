Assassin‘s Creed Mirage: Ubisoft enthüllt das Erscheinungsdatum

Beliebte Videospiel-Reihe

+ © Ubisoft Assassin‘s Creed Mirage: ab dem 12. Oktober 2023 klettern wir als Basim drauflos. © Ubisoft

Es gibt endlich ein Datum! Im Rahmen einer großen PlayStation-Veranstaltung enthüllte Ubisoft das Erscheinungsdatum von Assassin‘s Creed Mirage.

Bordeux – Das neue Assassin‘s Creed Mirage hat ein Releasedatum. Dies ließ Entwickler Ubisoft im Rahmen eines großen PlayStation-Events verlautbaren. Der letzte Teil der beliebten Videospiel-Reihe liegt bereits drei Jahre zurück. Nun legt das Entwicklerteam nach und entführt Spieler in den mittelalterlichen Irak. Das Meuchel-Abenteuer soll schon im Oktober 2023 offiziell erscheinen.

An welchem Datum Assasin‘s Creed Mirage genau erscheint, verrät ingame.de

In Assassin‘s Creed Mirage schlüpfen Spieler in die Rolle von Basim, einem stürmischen Jungen, der im Laufe der Geschichte zum meisterhaften Meuchelmörder avanciert. Als Assassine in Ausbildung erklettern Spieler die Sehenswürdigkeiten des florierenden Bagdad, schalten wichtige Ziele aus und erfahren die Anfänge des prestigeträchtigen Assassinen-Ordens aus eigener Hand.