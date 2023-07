Battlefield 2042 Streamer online belästigt – Mob macht selbst vor verstorbenem Freund nicht Halt

Einer gegen alle

Fliegen ist eines der schwersten Dinge in Battlefield 2042. Ein Streamer hat es gemeistert, weil er monatelang von Zuschauern verfolgt wurde.

Redwood, Kalifornien – Gute Piloten sind in Battlefield 2042 rar gesät. Die meisten Spieler haben sie vermutlich wenn überhaupt immer nur im Gegnerteam gesehen. Das Fliegen zu meistern erfordert viele Stunden und kostet einige Abstürze. Das musste ein Streamer auf die harte Weise erfahren, denn Fans verfolgten ihn über Monate hinweg, sobald er in die Luft gestiegen war.

Name des Spiels Battlefield 2042 Release 19. November 2021 Publisher Electronic Arts (EA) Reihe Battlefield Entwickler DICE, Criterion Games, Ripple Effect Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre First-Person Multiplayer-Shooter

Streamer wird in Battlefield 2042 gejagt und aus der Luft geschossen – wird dadurch zum Meister-Pilot

Streamer wird in Battlefield 2042 verfolgt: Battlefield 2042 ist inzwischen ein guter Shooter geworden. Der Streamer AshBF zeigt auf seinen Kanälen hauptsächlich das Spiel von DICE und EA. Wenn er spielt, übernimmt er meist die Rolle des Helikopter-Piloten. Sogenannte Stream-Sniper haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, den Streamer immer aus der Luft zu schießen, wenn er gerade in die Lüfte steigt.

Was ist Stream-Sniping? Stream Sniper machen sich einen Live Stream zunutze, um in einem Multiplayer-Spiel den Streamer ausfindig zu machen und zu erledigen. Dabei ist das Ziel meist, dem Streamer den Spaß am Spiel zu verderben und ihn in manchen Fällen dazu zu bringen, den Stream zu beenden.

Nach Monaten der Jagd rächt er sich: Die Monate der Jagd machen sich bei AshBF bemerkbar. Er postete einen Clip auf Twitter, in dem er von mehreren Gegner direkt zum Einstieg in den Heli angegriffen wird. Erstaunlicherweise wird er aber nicht in die Luft gesprengt, sondern kann sogar noch zwei feindliche Luftfahrzeuge ausschalten.

Er selbst meinte im Mai dazu: „Ich werde viel gestreamsniped, sobald der Helikopter auftaucht. Ich habe selten richtig Zeit den Raketen auszuweichen, dieser Clip zeigt einfach nur einen guten Moment. Ich habe bereits seit acht Monaten damit zu kämpfen gehabt, deshalb habe ich wohl etwas Übung.“

Battlefield 2042: Streamer wird live verfolgt und belästigt

Stream-Sniper belästigen Streamer sogar persönlich: So beeindruckend der Clip von AshBF auch sein mag, so niederträchtig sind die Methoden der Stream-Sniper. Der Streamer berichtete in einem Interview davon, dass seine Verfolger sich sogar nach einem Battlefield-Freund benannten, der sich zuvor das Leben genommen hatte.

+ Battlefield 2042: Streamer wird monatelang verfolgt © Electronic Arts

Der Startschuss für all das sei wohl „ein kleiner Streit“ mit anderen Spielern gewesen. Daraus habe sich die inzwischen 10-monatige Verfolgungsjagd entwickelt. Auf Twitter teilte er deshalb etliche Clips von seiner derzeitigen Situation, in der Hoffnung, DICE würde einschreiten und die Spieler bannen. Bislang ist dies nicht passiert.

Kann sich der Streamer nicht wehren? Battlefield 2042 bietet die Möglichkeit, Spieler zu blocken. Allerdings scheinen diese dann trotzdem in der Lage zu sein, dem eigenen Spiel beizutreten. AshBF könnte alternativ auch einen Portal Server öffnen, also einen Server, auf dem er eigene Regeln einstellen kann. Da er in der Oceanic Region spielt, die sehr Spielerarm ist, dürfte ein solcher Server aber eher schlecht besucht sein. Er bleibt deshalb bei den offiziellen EA-Servern. Zuletzt zerstörten Cheater einen deutschen Multiplayer-Shooter.

Rubriklistenbild: © Electronic Arts